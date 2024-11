Liên tiếp ghi nhận doanh số ấn tượng, Toyota Vios sẽ làm nên “chuyện lớn” trên bảng doanh số

Toyota Vios, mẫu sedan quốc dân đã đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam suốt 21 năm, tiếp tục chứng minh vị thế khó thay thế của mình khi ghi nhận thành tích tăng trưởng liên tiếp trong 4 tháng gần đây. Tháng 10/2024, Toyota Vios đạt doanh số 1.757 chiếc, tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan hạng B và góp mặt trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Đây là tháng thứ 4 liên tiếp Vios tăng trưởng doanh số.

Toyota Vios đã có 4 tháng tăng trưởng liên tiếp



Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, Vios đã giao đến tay khách hàng 10.569 chiếc, chiếm một phần đáng kể trong tổng doanh số 49.239 chiếc của Toyota Việt Nam. Những con số này không chỉ minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng mà còn thể hiện rõ sức hút bền bỉ của Vios qua thời gian.

So với các đối thủ trong phân khúc, Toyota Vios phải gặp nhiều sự cạnh tranh đến từ nhiều đối thủ Hàn Quốc lẫn đồng hương Nhật Bản. Các mẫu xe như Hyundai Accent hay Honda City tuy có những tháng đột phá nhưng khó duy trì sự ổn định như Vios. Đặc biệt, chính sách khuyến mại kép và độ phủ sóng thương hiệu Toyota đã giúp Vios vượt trội cả về số lượng lẫn giá trị thương hiệu.

Không nhiều mẫu xe trên thị trường Việt Nam có thể duy trì sức hút liên tục suốt hơn hai thập kỷ. Thành công này của Toyota Vios đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng, công nghệ, và chi phí hợp lý.

Cốp Vios rộng và có thể tăng thể tích khi gập hàng ghế thứ 2



Mẫu sedan này không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn mang lại sự an tâm lâu dài nhờ độ bền bỉ, dễ bảo dưỡng, và chi phí vận hành thấp. Đây chính là lý do mẫu xe này luôn được ưa chuộng, đặc biệt trong nhóm khách hàng lần đầu mua xe hoặc những người tìm kiếm một phương tiện đầu tư hiệu quả.

Toyota liên tục cải tiến Vios để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Ở thế hệ mới nhất, mẫu xe này sở hữu hàng loạt tính năng an toàn như cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, đèn báo phanh khẩn cấp, 7 túi khí… Đặc biệt, Vios được trang bị thêm 2 tính năng an toàn tiên tiến thuộc gói Toyota Safety Sense là cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường và Vios được coi là mẫu xe nhiều tính năng an toàn hàng đầu phân khúc. Không chỉ an toàn, Toyota Vios còn có khoang nội thất rộng rãi, ghế bọc da cao cấp, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, đèn chiếu sáng LED…

Vios vẫn duy trì ưu điểm khoang nội thất rộng rãi, thoải mái cho mọi vị trí ngồi



Dịp cuối năm 2024, Vios tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khách hàng, đặc biệt khi tháng 11 là thời điểm cuối cùng để hưởng ưu đãi kép từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ do Chính phủ và Toyota Việt Nam hỗ trợ. Đây là cơ hội vàng để người tiêu dùng vừa tiết kiệm chi phí vừa sở hữu ngay mẫu xe quốc dân với giá trị vượt trội.

Bên cạnh đó, giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm sức mua tăng cao khi người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán, tạo động lực để Vios tiếp tục bứt phá doanh số. Với phong độ ổn định và chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, mẫu xe này hứa hẹn sẽ ghi nhận những cột mốc doanh số ấn tượng hơn nữa, không chỉ trong phân khúc mà còn trên toàn thị trường.



Toyota Vios không chỉ là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt mà còn hứa hẹn bùng nổ doanh số, mang lại thành công lớn cho Toyota Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Theo các chuyên gia thị trường, giai đoạn cuối năm 2024 và đầu năm 2025 sẽ là thời điểm Toyota Vios tiếp tục tạo nên những kỷ lục mới, không chỉ ở phân khúc sedan hạng B mà còn trong toàn ngành.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn