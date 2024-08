2024 Toyota Vios giá từ 458 triệu đồng, đáng đồng tiền bát gạo

Phân khúc sedan hạng B ở Việt Nam đang rất hút khách do có nhiều mẫu mã và giá bán niêm yết khá hấp dẫn. Trong đó, 2024 Toyota Vios là một ấn phẩm sáng giá, có giá bán và chất lượng đáng đồng tiền bát gạo.

2024 Toyota Vios.

Hiện tại mẫu sedan này được phân phối với 3 phiên bản khác nhau, có giá niêm yết từ 458-545 triệu đồng. Tuy có giá bán hấp dẫn, 2024 Toyota Vios không khiến người hâm mộ thất vọng, dù là ở góc độ thiết kế diện mạo cho tới những trang bị nội thất và động cơ.

Diện mạo của Vios mới vẫn giữ dáng tổng thể như thế hệ trước nhưng đã được tinh chỉnh lại nhiều chi tiết. Thân xe có những đường gân dập nổi chạy dọc, tạo cảm giác khỏe khoắn, kết nối tổng thể hoàn chỉnh giữa phần đầu xe và các chi tiết ở đuôi xe.

Cụ thể, ở phần đầu xe có thiết kế góc cạnh, tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ. Còn ở phần đuôi xe có thiết kế dập nổi ở 2 bên cản sau, kết hợp với cản dưới cùng màu sắc cách điệu tạo cảm giác khỏe khoắn và vững chãi. Mâm vành xe loại hợp kim, cỡ 15-inch, với các chấu khỏe khoắn, lại thanh lịch và trẻ trung.

Tuy thân hình nhìn thon gọn, nhưng kích thước tổng thể của 2024 Toyota Vios vẫn nổi trội hơn nhiều đối thủ. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, nhỉnh hơn các đối thủ như Kia Soluto và Hyundai Accent. Với kích thước như vậy, Vios đương nhiên vẫn dễ dàng di chuyển linh hoạt trong đường phố mà vẫn đảm bảo được không gian bên trong rộng rãi.

Ở góc độ nội thất, 2024 Toyota Vios có những tùy chỉnh theo các phiên bản khác nhau. Khoang lái xe với cabin thiết kế 3 chấu quen thuộc, được bọc da đem lại cảm giác êm ái và bám chắc khi cầm lái. Trên bản cao cấp, vô lăng của Vios được tích hợp nhiều tính năng điều khiển như chỉnh âm thanh, Bluetooth, và màn hình trung tâm. Phía sau vô lăng là màn hình tự phát sáng tăng khả năng hiển thị các thông số, hỗ trợ người lái và mang lại trải nghiệm vận hành tuyệt vời.

Thiết kế hàng ghế trong khoang lái với các hoạt tiết cách điệu trẻ trung, cùng chất liệu da đục lỗ thoáng khí mang lại sự êm ái và thoải mái cho người ngồi suốt chuyến đi. Ghế lái xe lại có khả năng chỉnh tay 6 hướng. Trong khi hàng ghế ngồi sau của Vios còn có bệ tỳ tay, kèm khay đựng cốc mang lại sự thoải mái, tiện nghi cho hành khách trong suốt chuyến đi. Hàng ghế sau còn có khả năng gập 60:40 linh hoạt, tạo không gian chứa đồ rộng rãi khi cần thiết.

Hệ thống điều hòa trên xe có khả năng làm lạnh nhanh và sâu, đem lại cảm giác dễ chịu cho người ngồi ở mọi vị trí trong xe. Màn hình thông tin giải trí xe loại cảm ứng 7-inch hoặc 9 -inch tùy theo phiên bản. Kết hợp với đó là hệ thống 6 loa được bố trí thông minh, mang đến trải nghiệm âm thanh sống động. Xe Vios còn được nhà sản xuất Toyota trang bị cổng sạc ở các vị trí thuận tiện cho mọi người, với thiết kế 2 cổng sạc ở hàng ghế sau.

Sức mạnh của 2024 Toyota Vios đến từ khối động cơ 2NR-FE, kết hợp với hệ thống VVT-I 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Khối động cơ này cho phép Vios đạt công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp, cùng hệ thống dẫn động cầu trước, mang lại cảm giác lái mạnh mẽ và khỏe khoắn. Hơn nữa, Vios có mức tiêu hao nhiên liệu khá hợp lý, ở mức dao động từ 4,67-7,74 lít/100 km, tùy theo từng phiên bản và điều kiện đường đi lại.

Điểm đáng đồng tiền hơn nữa ở 2024 Toyota Vios chính là hệ thống an toàn được nâng cấp với gói Toyota Safety Sense (TSS) trên phiên bản G. Với TSS, Vios mới có một loạt tính năng tiên tiến như hệ thống cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát hành trình. Bên cạnh đó, xe vẫn sở hữu các tính năng an toàn đáng chú ý như hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống bó cứng phanh, ổn định thân xe, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo, hệ thống báo động và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Không những thế, 2024 Toyota Vios còn có một loạt các trang bị khác như: hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp EBS trên các bản G và E CVT; tính năng tự động khóa cửa theo tốc độ trên bản G; đèn chờ dẫn đường, đèn chiếu sáng tự động bật tắt và hệ thống mã hóa khóa động cơ trên bản E CVT; cùng hệ thống cảm biến sau hỗ trợ người lái khi lùi xe trong không gian hẹp.

Với những trang bị an toàn như trên, 2024 Toyota Vios là một trong số không nhiều các mẫu xe sedan hạng B đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao theo thang đánh giá ASEAN NCAP. Điểm này giúp cho người dùng an tâm và tự tin hơn khi vận hành Vios.

Nhìn chung, 2024 Toyota Vios là dòng sedan cỡ nhỏ có nhiều ưu điểm. Xe có diện mạo với thẩm mỹ bắt mắt, sở hữu nhiều trang bị an toàn tiên tiến và có những nâng cấp đáng chú ý cả về ngoại thất và nội thất. Hơn nữa, Vios lại có giá bán niêm yết khá hấp dẫn, đem tới tùy chọn đáng chú ý cho những ai đang săn tìm một mẫu sedan hạng B đạt các tiêu chí về tiết kiệm tài chính, vận hành an toàn và thẩm mỹ trẻ trung, thanh lịch.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn