Lên cơn đau tim, nam giáo viên tử vong khi đang giảng bài

Trong một sự cố thương tâm xảy ra tại Lahore, Pakistan, một giáo viên trường tư thục đã qua đời vì một cơn đau tim đột ngột trong lúc đang giảng bài. Toàn bộ sự việc đã được camera ghi lại trong một buổi đào tạo giáo viên và sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Người tử vong, được xác định là Niaz Ahmed, đang thực hiện một buổi đào tạo cho các đồng nghiệp. Những người tham dự buổi giảng cho biết Niaz Ahmed đột nhiên ngã gục xuống sàn và bị ngừng tim.

Nam giáo viên tử vong khi đang giảng bài.

Trong video, nam giáo viên đang giảng bài, không hề có một chút khó chịu nào trên khuôn mặt và dáng đi. Đột nhiên Niaz ngã gục xuống sàn, khiến cả lớp học hoảng loạn. Theo báo cáo, Niaz đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ đã tuyên bố anh đã tử vong khi đến nơi.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Niaz từng dạy tiếng Urdu ở trường trung học cơ sở. Học sinh và đồng nghiệp đã tưởng nhớ Niaz vì sự tận tụy trong giảng dạy và những lan tỏa tích cực của anh đối với cộng đồng.

Tỷ lệ đau tim đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt là ở người trẻ tuổi và ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Mặc dù bệnh tim mạch hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật ở các quốc gia có thu nhập thấp nhưng các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho rằng sự gia tăng này là do nhiều yếu tố, bao gồm thay đổi lối sống, dân số già hóa và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không đầy đủ ở một số khu vực.

