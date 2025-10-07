Lễ ra mắt VFF App: Bước tiến mới trong chuyển đổi số của bóng đá Việt Nam

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành cùng đại diện Ban Tổng thư ký, các phòng chức năng của Liên đoàn cùng đại diện các đối tác.

“Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại lễ ra mắt VFF App, nhấn mạnh vai trò kết nối người hâm mộ với đội tuyển.”

VFF App là ứng dụng được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát triển nhằm tạo cầu nối giữa người hâm mộ và các đội tuyển quốc gia, mang đến không gian cập nhật tin tức, lịch thi đấu và những nội dung tương tác độc quyền. Sau giai đoạn đầu ra mắt và vận hành thử từ ngày 17 đến 30/9, ứng dụng VFF App – nền tảng kết nối người hâm mộ với các đội tuyển bóng đá quốc gia – chính thức được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra mắt chiều 6/10 tại trụ sở liên đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nhấn mạnh: “Với VFF App, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mong muốn mở ra kênh kết nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa các Đội tuyển quốc gia và cộng đồng người hâm mộ. Không chỉ cập nhật tin tức hay kết quả trận đấu, ứng dụng còn mang đến trải nghiệm tương tác như: bình chọn, nhận quà tặng, được tiếp cận các nội dung độc quyền và đặc biệt là tôn vinh cổ động viên trong vai trò ‘cầu thủ thứ 12’.”

Đồng thời, ông Luca, Giám đốc cấp cao, Trưởng phòng Chiến lược Việt Nam và Lào, gửi thông điệp tới người dùng: “Bạn không chỉ đang chứng kiến lịch sử, mà còn là một phần của lịch sử.” Thông điệp này thể hiện tinh thần mà VFF App hướng tới – nơi người hâm mộ không chỉ theo dõi các sự kiện, mà còn trực tiếp tham gia và trở thành một phần của trải nghiệm bóng đá Việt Nam.

“Các đại biểu tham dự hào hứng trải nghiệm mini game trong khuôn khổ lễ ra mắt VFF App, tạo không khí sôi nổi và gắn kết.”

Ngay sau phần phát biểu, ông Samuel Arnald, Tổng Giám đốc Fanzeal International đã giới thiệu cụ thể những tính năng nổi bật của VFF App, như cập nhật tin tức mới nhất về các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam, chia sẻ clip hậu trường và phỏng vấn độc quyền của các cầu thủ. Ứng dụng còn tích hợp cơ chế đổi thưởng, nhận quà tặng và voucher từ các nhà tài trợ, đồng thời cung cấp các số liệu thống kê, phân tích chuyên sâu và bình luận từ giới chuyên gia – giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn toàn diện hơn về bóng đá nước nhà.

Không chỉ dừng ở một sản phẩm công nghệ, VFF App còn là kết quả của tinh thần hợp tác và đồng hành giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng các đối tác. Tất cả đại biểu và khách mời tham dự đều bày tỏ niềm vui, sự tự hào khi được góp phần xây dựng nên một nền tảng kết nối người hâm mộ với đội tuyển quốc gia theo cách mới mẻ và gần gũi hơn.

VFF App đã mở ra cơ hội để người hâm mộ đồng hành trực tiếp cùng Đội tuyển, vượt ra ngoài những tràng cổ vũ từ khán đài và đưa các cầu thủ đến gần hơn với công chúng. Việc ra mắt ứng dụng không chỉ đánh dấu bước tiến về công nghệ, mà còn phản ánh tinh thần đổi mới và khả năng thích ứng chủ động của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số, nơi người hâm mộ luôn được đặt ở trung tâm.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ hợp tác cùng Fanzeal tiếp tục phát triển và mở rộng các tính năng của VFF App, nâng cao trải nghiệm người dùng và đáp ứng nhu cầu kết nối ngày càng cao của người hâm mộ. Ứng dụng cũng dự kiến tích hợp thêm nhiều hoạt động mở rộng như bán vé, bình chọn, phân tích trận đấu hay trưng bày vật phẩm bóng đá, hướng tới mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam gần hơn với người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân