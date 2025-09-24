Lý do Samsung muốn iPhone của Apple “bán chạy như tôm tươi”

Tuy nhiên, điều mà nhiều người có thể không biết chính là việc Samsung đóng vai trò là một trong những nhà cung cấp quan trọng nhất cho iPhone của Apple trong nhiều năm qua.

Samsung “kiếm lời khủng” mỗi khi Apple bán iPhone

Kể từ khi iPhone X ra mắt năm 2017, Apple đã phụ thuộc rất nhiều vào Samsung Display cho các tấm nền OLED. Mặc dù Apple đang tìm cách đa dạng hóa nhà cung cấp sang LG và BOE, Samsung vẫn giữ vị trí thống trị nhờ công nghệ OLED vượt trội, mang lại độ sáng và độ chính xác màu sắc đúng chuẩn Apple yêu cầu. Thậm chí, Samsung thường là đơn vị đầu tiên sản xuất hàng loạt các loại màn hình mới, như LTPO OLED hỗ trợ tốc độ làm mới 120Hz cho ProMotion.

Không chỉ màn hình, Samsung còn cung cấp chip nhớ tiên tiến cho iPhone. Một số mẫu iPhone sử dụng bộ nhớ flash NAND và DRAM LPDDR do Samsung Semiconductor sản xuất, mặc dù Apple cũng hợp tác với Micron, TSMC và nhiều đối tác khác. Trong khi chip dòng A do Apple tự thiết kế, Samsung vẫn góp mặt trong quá trình sản xuất các thành phần nhỏ nhưng thiết yếu, như tích hợp bộ nhớ ở cấp độ xưởng đúc.

Điều thú vị là, dù Apple và Samsung đối đầu khốc liệt trên thị trường smartphone, hoạt động kinh doanh của họ lại gắn bó chặt chẽ. Mỗi khi Apple bán được một chiếc iPhone cao cấp như iPhone 17 Pro, Samsung lại thu lợi từ đơn hàng màn hình và chip. Do đó, ngay cả khi Apple đã nỗ lực tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế, Samsung vẫn giữ lợi thế công nghệ cho đến nay.

Trong tương lai, Apple có thể chuyển thêm đơn hàng sang BOE hoặc LG, nhưng cho đến khi các đối tác này đáp ứng được yêu cầu khắt khe về chất lượng và sản lượng, Samsung vẫn sẽ là “mắt xích” không thể thiếu trong chuỗi cung ứng iPhone.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn