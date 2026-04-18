HLV Kim Sang-sik không cùng U23 Việt Nam dự giải châu Á?

Nửa cuối năm 2026 sẽ là khoảng thời gian cao điểm, bận rộn của bóng đá Việt Nam với 3 giải đấu quan trọng.

Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup diễn ra từ 24-7 đến 26-8, với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Sau đó một tháng, đội tuyển tiếp tục chinh phục FIFA ASEAN Cup dự kiến thi đấu từ 21-9 đến 6-10. Đây là giải đấu mới do FIFA tổ chức, chứa đựng nhiều điều mới mẻ và tuyển Việt Nam là ứng viên vô địch.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng không cùng đội U23 dự ASIAD 2026

Đáng chú ý, FIFA ASEAN Cup diễn ra cùng thời điểm ASIAD tại Nhật Bản, với lịch thi đấu chính thức từ 19-9 đến 4-10.

Với lịch thi đấu trên, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik sẽ chuyên tâm cùng tuyển quốc gia đá 2 giải Đông Nam Á, và nhường quyền chỉ đạo, dẫn đội U23 dự ASIAD cho một trợ lý.

Tại ASIAD, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chủ trương cử đội U21, có thể bổ sung thêm một số cầu thủ U23, giúp các cầu thủ này có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai.

Với kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu về lứa cầu thủ trẻ, HLV Đinh Hồng Vinh - có thể được lựa chọn thay ông Kim Sang-sik dẫn đội U23 thi đấu ASIAD 2026. Trước đó, ông Vinh đã nhiều lần dẫn đội U21, U21 đá các giải giao hữu quốc tế, có nhiều kinh nghiệm, sự am hiểu cầu thủ và đạt một số kết quả ấn tượng trước các đối thủ mạnh châu lục.

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn