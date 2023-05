Lễ ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 -2025 giữa Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An

Toàn cảnh buổi lễ

Giai đoạn 2018 -2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công an Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong việc triển khai các hoạt động phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ). Phát huy được vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của Đoàn thanh niên và lực lượng Công an các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo được phong trào thi đua rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát huy những kết quả đạt được, Công an Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp tục phối hợp, triển khai kế hoạch giai đoạn 2023 -2025. Theo đó, hai ngành thống nhất các nội dung: phối hợp triển khai hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh niên và người dân. Cụ thể, xây dựng các mô hình, giải pháp trong thực hiện phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Khu phố không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội”, "Tiếng kẻng an ninh”....Thành lập các đội, nhóm, tổ, câu lạc bộ “Thanh niên xung kích phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Thắp sáng niềm tin”,“Bạn giúp bạn”,“Tuổi trẻ với pháp luật”, “Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, “Phòng, chống ma túy học đường”...

Song song với đó, triển khai các giải pháp thực hiện Đề án 06 như thành lập các đội thanh niên xung kích trực tiếp hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2, công tác bảo mật thông tin; hướng dẫn làm thủ tục thu nhận căn cước công dân; hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã và mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại các khu dân cư...

Đồng chí Lê Văn Lương, Ủy viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu

Đồng thời, tích cực phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như: tổ chức các hoạt động khám, phát thuốc cho người dân khó khăn; xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, tặng quà cho các gia đình chính sách, khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ sinh kế cho người dân...

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định, lực lượng Công an và Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An luôn là lực lượng tiên phong, xung kích, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà.

Lễ ký kết giữa Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An về kế hoạch phối hợp giai đoạn 2023 -2025

Để việc ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An thực sự có hiệu quả, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm để các đơn vị, địa phương thực hiện.Theo đó, sau buổi lễ ký kết, giao BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh có kế hoạch quán triệt, triển khai đến 100 % đoàn viên Công an tỉnh để làm nòng cốt triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp hiệu quả nhất; yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương căn cứ kế hoạch, xác định rõ các yêu cầu phối hợp trong từng thời điểm, từng lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến, địa bàn được phân công để chủ động phối hợp với các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn triển khai thực hiện, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT; Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, thực hiện xây dựng các đơn vị kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị và đơn vị kiểu mẫu về thực hiện Đề án 06 của Chính phủ; phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, Công an tỉnh đang tập trung xây dựng nhà ở cho người nghèo và người khó khăn về nhà ở tại các xã biên giới với tổng số 2.820 căn nhà, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn địa phương phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Sau lễ ký kết, Công an Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho cán bộ đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Phan Tuyết - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn