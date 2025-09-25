Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Bình, thành phố Vinh (cũ)

Theo đó, các lô đất điều chỉnh quy hoạch gồm 2 vị trí. Thứ nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu đất ký hiệu TMDV-16 với: Diện tích khu đất khoảng 0,23ha; Chức năng sử dụng đất xây dựng thương mại - dịch vụ (ký hiệu TMDV-16); Mật độ xây dựng 50%; Tầng cao tối đa 05 tầng (không có tầng hầm); Thông số quy hoạch điều chỉnh diện tích khu đất khoảng 0,23ha; Chức năng sử dụng đất là đất xây dựng thương mại - dịch vụ (ký hiệu TMDV-16); Mật độ xây dựng tối đa 75%; Tầng cao tối đa gồm 05 tầng nổi và 02 tầng hầm.

Lý do điều chỉnh quy hoạch là để tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan của khu đất; bổ sung tầng hầm để bố trí hạ tầng kỹ thuật (bãi đỗ xe) để đáp ứng hạ tầng tại khu vực.

Thứ hai là điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu đất ký hiệu HH-3 với nội dung điều chỉnh quy hoạch: Diện tích khu đất khoảng 0,31ha; Chức năng sử dụng đất hỗn hợp (ký hiệu HH-3); Mật độ xây dựng tối đa 50%; Tầng cao tối đa 20 tầng (không có tầng hầm). Thông số quy hoạch điều chỉnh tổng diện tích 0,31ha. Trong đó, điều chỉnh một phần đất hỗn hợp HH-3 thành đất TMDV-18; cập nhật diện tích còn lại theo Quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh được UBND tỉnh phê duyệt.

Cụ thể: Khu đất ký hiệu TMDV-18 diện tích 0,17ha; chức năng là đất thương mại dịch vụ; mật độ xây dựng tối đa 60%; tầng cao tối đa 09 tầng và 01 tầng hầm; Khu đất ký hiệu O-54 diện tích 0,11ha; chức năng là đất ở; mật độ xây dựng tối đa 90%; tầng cao xây dựng tối đa 05 tầng; Đất giao thông diện tích 0,03ha.

Lý do điều chỉnh quy hoạch là do theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Hưng Bình được UBND tỉnh phê duyệt thì ô đất trên quy hoạch là đất hỗn hợp, mật độ xây dựng tối đa 50%, tầng cao tối đa 20 tầng; vị trí ô đất này nằm trong phạm vi dự án Khu thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh do Công ty TNHH Phước Tài làm chủ đầu tư và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vì vậy, điều chỉnh quy hoạch cục bộ để cập nhật thông số theo quy hoạch chi tiết Dự án được duyệt, đồng thời đề xuất điều chỉnh thông số tầng cao hạng mục thương mại dịch vụ nhằm giảm tải hạ tầng kỹ thuật, tăng diện tích đỗ xe, đảm bảo mỹ quan đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ khu vực và tiện ích cộng đồng tại khu vực.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này Bản đồ quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Hưng Bình, thành phố Vinh (cũ). Các nội dung khác thực hiện theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn