Tác giả: Bá Thăng
Nguồn tin: vov.vn
Trên địa bàn 6 phường của thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An có hơn 60.000 cây xanh do Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh Nghệ An quản lý, bảo vệ, chăm sóc. Tuy nhiên, sau bão số 5 đã có hơn 30.000 cây bị gãy đổ la liệt khắp các tuyến đường. Trong số đó, đa số cây gãy, đổ đều không được cắt, tỉa cành.
Vì sao không cắt, tỉa cành cây trước khi bão số 5 đổ bộ vào thành phố Vinh cũ?
