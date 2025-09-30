Hơn 600 công nhân dọn dẹp, làm sạch thành phố Vinh (cũ) sau bão số 10

Bão số 10 kèm theo mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều tuyến đường thuộc TP Vinh cũ. Do vậy khi bão đi qua khiến khối lượng rác càng thêm nghiêm trọng. Theo đánh giá, có khoảng 50.000 m3 rác tràn ra các tuyến đường sau bão.

Công nhân quét dọn rác trên đường Trường Thi ( trước cổng Tỉnh Ủy Nghệ An). Ảnh: Hữu Thắng.

Ngay sau bão, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đã bố trí 600 công nhân chia làm 6 bộ phận, có mặt tại 6 phường của thành phố Vinh cũ, cùng hơn 100 phương tiện xe máy của công ty và thuê thêm 15 xe ô tô tải, máy xúc để thực hiện nhiệm vụ quét, thu gom vận chuyển, xử lý rác thải cành lá cây gãy đổ, khơi thông nắp hố ga, giải phóng nước ngập trên tất cả các tuyến đường.

15 xe ô tô tải, máy xúc được thuê để phục vụ việc dọn dẹp rác. Ảnh: Hữu Thắng.

Trong sáng hôm nay (30/9), toàn bộ lực lượng máy móc được ưu tiên huy động dọn dẹp tại các tuyến đường chính để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 – 2030 như đường Hồ Tùng Mậu, Lê Mao, Trường Thi, Trần Phú, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Lê Nín, 3/2, Quang Trung, Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai, Mai Hắc Đế, Nguyễn Trãi, Đặng Thai Mai, Phan Đăng Lưu.

Bên cạnh đó Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An tổ chức tưới nước xịt rửa đường, cắt tỉa và dựng lại cây nghiêng, đổ. Tổ chức cơm trưa, cơm tối cho toàn bộ công nhân. Bố trí 3 ca, làm việc liên tục từ 6h30 sáng đến 3h sáng ngày hôm sau.

Các công nhân làm việc liên tục ngay sau bão đi qua. Ảnh: Hữu Thắng.

“Dự kiến đến trưa ngày mai (1/10), cơ bản các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Vinh cũ sẽ được xử lý sạch sẽ, riêng khu vực trung tâm trong tối ngày hôm nay sẽ được xử lý hết để kịp thời chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh nghệ An sẽ diễn ra vào chiều mai 1/10”, đại diện Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Nghệ An khẳng định.

