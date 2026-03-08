LĐBĐ Malaysia bắt đầu chịu thi hành án phạt của FIFA

Án phạt của FIFA giáng lên đầu các cầu thủ nhập tịch.

Thay vì bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá như quyết định ban đầu của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), họ hiện vẫn được phép duy trì việc tập luyện và sinh hoạt bình thường cùng câu lạc bộ chủ quản. Dẫu vậy, bản án treo giò 12 tháng đối với các trận đấu chính thức vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Trước sức nặng pháp lý tuyệt đối này, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng ban tổ chức giải quốc nội buộc phải có những động thái tuân thủ nghiêm ngặt, chấm dứt mọi hy vọng lách luật hay những lời biện minh yếu ớt.

Xóa bỏ sự ngộ nhận về phạm vi cấm thi đấu

Điều đáng nói, ngay sau khi CAS công bố kết quả rà soát, một luồng thông tin sai lệch nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông khu vực. Một số nguồn tin cố tình diễn giải một cách gượng ép rằng lệnh cấm 12 tháng chỉ áp dụng cho cấp độ đội tuyển quốc gia Malaysia, đồng nghĩa với việc các cầu thủ này vẫn hoàn toàn đủ điều kiện xỏ giày ra sân cống hiến cho CLB tại giải VĐQG.

Nhận định này là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng về mặt kiến thức pháp lý thể thao. Bất kỳ án phạt nào được ban hành từ Ủy ban Kỷ luật FIFA đều mang tính chất bao trùm trên phạm vi toàn cầu.

Lệnh cấm thi đấu áp dụng triệt để cho tất cả các trận đấu chính thức thuộc hệ thống quản lý của bất kỳ LĐBĐ thành viên nào thuộc FIFA, hoàn toàn không có ngoại lệ cho các giải đấu nội bộ.

Để dập tắt những suy đoán vô căn cứ này, FAM phải chính thức gửi văn bản thông báo chi tiết đến Công ty điều hành giải đấu chuyên nghiệp Malaysia (MFL). Ngay lập tức, cơ quan này phát đi một thông cáo báo chí nhằm xác nhận việc bốn cầu thủ hiện thi đấu tại giải quốc nội (M-League) sẽ bị cấm tham gia mọi trận đấu chính thức trong vòng một năm tới.

Bốn cái tên chịu sự trừng phạt trực tiếp này bao gồm ba trụ cột đang khoác áo thế lực Johor Darul Ta’zim là Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, cùng với bản hợp đồng mới của Kuching City FC là Gabriel Palmero.

Thông cáo của MFL tái khẳng định án phạt 12 tháng có hiệu lực thi hành nghiêm ngặt. Sự nhân nhượng duy nhất từ CAS chỉ nằm ở việc cho phép nhóm cầu thủ này đổ mồ hôi trên sân tập cùng các đồng đội, thay vì bị cách ly hoàn toàn khỏi đời sống bóng đá chuyên nghiệp.

Việc Johor Darul Ta’zim mất đi cùng lúc ba nhân tố chủ chốt chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào sức mạnh đội hình của họ ở mùa giải năm nay.

4 cầu thủ đang chơi tại giải Malaysia phải nghỉ chơi theo quyết định của FIFA.

Động thái thực tế vạch trần những lời biện hộ

Hành động tuân thủ bản án của cơ quan quản lý bóng đá Malaysia được thể hiện rõ nét qua cách sử dụng nhân sự của các câu lạc bộ trong những ngày vừa qua.

Trường hợp của ngoại binh Gabriel Palmero tại Kuching City FC là minh chứng điển hình cho sự xoay chiều mang tính bước ngoặt này. Đội bóng này vừa mới chiêu mộ Palmero cách đây hơn một tháng với kỳ vọng nâng cấp sức mạnh phòng ngự hòng cạnh tranh thứ hạng cao.

Trước thời điểm CAS đưa ra phán quyết cuối cùng, ban huấn luyện Kuching City FC dường như vẫn tự tin phớt lờ án phạt sơ thẩm của FIFA. Bằng chứng là họ vô tư tung Gabriel Palmero vào sân thi đấu trong hiệp hai ở trận thắng trên sân của Imigresen tại giải vô địch quốc gia vào hôm 1/3 vừa qua.

Thế nhưng, thái độ bất chấp đó bốc hơi hoàn toàn sau thông báo của CAS. Trong trận đấu diễn ra hôm 7/3, khi Kuching City FC có màn tiếp đón và giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ Sabah, tên của Gabriel Palmero hoàn toàn biến mất khỏi danh sách đăng ký thi đấu của đội chủ nhà.

Sự vắng mặt của một cầu thủ vừa được mua về cho thấy Kuching City FC và chính ban tổ chức giải đấu nhận thức được mức độ tàn khốc của vấn đề. Nếu tiếp tục nhắm mắt làm ngơ và sử dụng cầu thủ đang trong thời gian thụ án, bản thân CLB sẽ phải đối mặt với những hình phạt bổ sung nặng nề hơn rất nhiều từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Nhìn lại toàn bộ diễn biến của vụ việc trớ trêu này, những người đứng đầu FAM từng nhiều lần đưa ra các phát ngôn cứng rắn trước giới truyền thông. Họ ra sức bảo vệ quan điểm rằng quá trình nhập tịch được thực hiện đúng quy trình và các cầu thủ hoàn toàn vô tội.

Tuy nhiên, việc phải vội vã ra chỉ thị cấm thi đấu ngay lập tức đối với bốn cầu thủ đang chơi tại M-League đã tự tay bác bỏ những lời biện hộ đó.

Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia hiểu rất rõ rằng khi CAS hạ búa gõ phán quyết, mọi cánh cửa kháng cáo đóng sập lại. Việc ngoan ngoãn cúi đầu chấp hành án phạt lúc này là lối thoát an toàn duy nhất để họ tránh việc đẩy nền bóng đá nước nhà chìm sâu hơn vào vũng lầy khủng hoảng.

Hy vọng tổng thư ký AFC cũng hiểu điều đơn giản này!

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn