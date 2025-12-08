Lật thuyền ở ngoài khơi Hy Lạp, ít nhất 18 người thiệt mạng

Một chiếc thuyền được cho là của người di cư dạt vào bờ biển ở Thermi trên đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/12, giới chức Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết một tàu chở người di cư đã bị lật ở vị trí cách đảo nhỏ Chrysi phía Nam nước này khoảng 40 km, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng, trong khi 2 người may mắn được cứu sống.

Chiếc thuyền gặp nạn ban đầu được một tàu chở hàng của Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện và báo cho chính quyền Hy Lạp. Những người sống sót sau vụ lật thuyền đang được đưa đến đảo Crete.

Hy Lạp từng là tuyến đầu của cuộc khủng hoảng di cư năm 2015-2016, khi hơn 1 triệu người từ Trung Đông và châu Phi vượt qua Hy Lạp để vào châu Âu.

Dòng người di cư giảm bớt kể từ đó, nhưng năm ngoái chứng kiến sự gia tăng mạnh của các thuyền chở người di cư, chủ yếu từ Libya, hướng đến 3 hòn đảo Crete, Gavdos và Chrysi, gần châu Phi nhất. Nhiều vụ lật thuyền gây chết người thường xuyên xảy ra tại vùng biển Hy Lạp./.

