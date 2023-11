Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với nhà đầu tư Đài Loan

Quang cảnh buổi làm việc

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với Công ty Radiant Opto-Electronic Corp đến tìm hiểu, đề xuất nghiên cứu đầu tư vào khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An mong muốn và tin tưởng sự hợp tác kinh tế giữa các nhà đầu tư với tỉnh Nghệ An sẽ không ngừng lớn mạnh, các doanh nghiệp có thêm nhiều cơ hội hợp tác, cùng phát triển trên mảnh đất này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, nhờ những lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, mặt bằng đầu tư, nguồn nhân lực dồi dào; kinh tế, chính trị ổn định; hạ tầng giao thông và hạ tầng dịch vụ xã hội đã và đang được đầu tư đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An thường xuyên nắm bắt để cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư... Trong những năm gần đây, Nghệ An được đánh giá cao và trở thành một trong những điểm đến có nhiều tiềm năng, nhiều dư địa phát triển và thành công của các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 131 dự án của các nhà đầu tư đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ (chủ yếu thuộc khu vực Đông Bắc Á và ASEAN) với tổng số vốn đăng ký đạt gần 3,9 tỷ USD. Trong đó, nhà đầu tư đến từ Đài Loan, Hồng Công và Trung Quốc đứng đầu về số dự án và vốn đầu tư với 52 dự án có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2 tỷ USD.

Đặc biệt, trong năm 2023, số vốn FDI Nghệ An thu hút đạt 1,3 tỷ USD, vượt mốc 1 tỷ USD/năm, với kết quả đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp Nghệ An nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư FDI của cả nước. Điều này minh chứng rõ nhất cho sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với sự nỗ lực và quyết tâm của tỉnh Nghệ An và các cấp chính quyền của tỉnh trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Được biết, Radiant Opto-Electronic Corp là Tập đoàn sản xuất linh kiện quang học, tấm dẫn hướng ánh sáng, modun hình nền, lắp ráp modun tinh thể lỏng... Công ty đã có các nhà máy tại Đài Loan và Trung Quốc. Hiện, Tập đoàn đang lựa chọn khu công nghiệp VSIP Nghệ An để nghiên cứu địa điểm và đề xuất đầu tư dự án sản xuất linh kiện quang học, tấm dẫn hướng ánh sáng, modun hình nền, lắp ráp modun tinh thể lỏng. Với quy mô sử dụng đất khoảng 8,2ha, tổng với vốn đăng ký đầu tư khoảng 120 triệu USD, dự kiến dự án sẽ hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động cuối năm 2024.

Với sự hiện diện của 08 Tập đoàn sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ, năng lượng xanh hàng đầu thế giới, như: Tập đoàn Luxshare – ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Sunny, Runergy, Shandong, Nghệ An đang dần hình thành trung tâm sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An khẳng định: UBND tỉnh cam kết sẽ sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, về môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất kinh doanh khi đi vào hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng hợp tác giữa Nhà đầu tư với chính quyền tỉnh cũng như sự hợp tác giữa các doanh nghiệp sẽ góp phần đưa Nghệ An trở thành một tỉnh thịnh vượng trong tương lai.

Giới thiệu về những sản phẩm là thế mạnh của Tập đoàn và quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Công ty trong gần 30 năm qua, ông Vương Bản Nhiên - Chủ tịch Công ty Radiant Opto-Electronic Corp cho biết, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu cần có những công ty vệ tinh. Và Công ty đã lựa chọn được Việt Nam, Nghệ An để đầu tư bởi nơi đây có nguồn nhân lực dồi dào, đất nước Việt Nam có những chính sách thương mại rất tốt. Ông Cương Bản Nhiên hi vọng chính quyền Nghệ An, công ty VSIP và công ty sẽ sát cánh cùng nhau để tạo nên thành công trên mảnh đất này.

