Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong tỉnh

Sáng 19-5, nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.