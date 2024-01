Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng Nghệ An năm 2023” cho 42 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả

Các tác phẩm đạt Giải Búa liềm Vàng năm 2023 tỉnh Nghệ An Giải chuyên đề xuất sắc về đề tài xây dựng Đảng: - Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng: Tác phẩm: “Hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở” (nhóm tác giả Mai Giang, Lê Đồng, Xuân Hải - đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Diễn Châu). - Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tác phẩm: “Vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Nguyễn Tiến Đông - đơn vị Báo Nghệ An) - Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình": Tác phẩm: “Nhận diện và đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” (Tác giả Nguyễn Văn Thực - đơn vị Công an Thành phố Vinh) - Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Kết quả đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh: Tác phẩm: “Sắp xếp đơn vị hành chính – không chỉ là phép cộng” (nhóm tác giả Hoa Mơ - Hữu Dũng - Nguyễn Thủy - đơn vị Đài PT-TH Nghệ An) - Tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tác phẩm: “Mãi mãi lòng chúng ta” (Nhóm tác giả Nguyễn Thị Nga - Trần Thị Thanh Hoa - đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Nghi Lộc) Các tác phẩm đạt giải Nhất: - Tác phẩm: “Nghị quyết tạo động lực bứt phá”. Nhóm tác giả Kim Thoa - Văn Hùng - Minh Tân đơn vị Đài PT-TH Nghệ An - Tác phẩm Chuyên đề: Để Nghệ An “Bước thật mạnh, tiến thật xa” của nhóm tác giả Đức Chuyên - Thành Duy - Báo Nghệ An - Tác phẩm Chuyên đề: Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng của nhóm tác giả Đức Chuyên - Thành Duy - Thanh Lê - Hữu Quân- Đơn vị Báo Nghệ An Các tác phẩm đạt giải Nhì: - Tác phẩm: “Nghị quyết nơi đầu sóng” của nhóm tác giả Ngọc Dũng - Lang Linh đơn vị Đài PT-TH Nghệ An - Tác phẩm: “Là Đảng viên” của nhóm tác giả Thanh Huyền - Khánh Ly - Lang Linh - Thanh Thảo - Thái Sơn - Minh Tân - Thu Hiền đơn vị Đài PT-TH Nghệ An. - Tác phẩm: “Những hạt giống đỏ ở Môn Sơn” của nhóm tác giả Lê Xuân - Kha Thường - Kim Ngân - Nguyễn Hương đơn vị Đài PT-TH Nghệ An - Tác phẩm: “Sức lan tỏa của một Chỉ thị” của tác giả Vi Mận đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương - Tác phẩm: “Tự hào Trường sa Thiêng liêng” của nhóm tác giả Viết Lam - Ngọc Lâm - Thùy An đơn vị Báo Biên Phòng - Tác phẩm: “Đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước” của tác giả Vũ Toàn đơn vị Tạp chí Cộng sản - Tác phẩm: “Sắc xanh giữ bình yên bản làng” của tác giả Hoàng Lam đơn vị Báo Dân trí thường trú tại Nghệ An - Tác phẩm: “Đồng hành đánh “giặc” đói nghèo” của nhóm tác giả Hồ Công Lĩnh - Nguyễn Đức Cương - Phùng Ngọc Thăng - Đặng Huy Cường- Đặng Vũ - Hoàng Thái đơn vị Báo Quân khu 4 Các tác phẩm đạt giải Ba: - Tác phẩm: “Nghị quyết 39 - động lực phát triển kinh tế Nghệ An” của nhóm tác giả Hoa Mơ - Mai Hương - Lê Hằng, Hoàng Hiếu - Thanh Nhàn, Nguyễn Nam - Sỹ Đạt đơn vị Đài PT-TH Nghệ An - Tác phẩm: “Lòng dân chưa thuận” của nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Duy Thanh - Thanh Nga - Nguyễn Thủy đơn vị Đài PTTH Nghệ An - Tác phẩm: “Chi bộ 2 cùng - 1 quyết” của nhóm tác giả Đình Tỷ - Mạnh Lục đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Tương Dương - Tác phẩm: “Nghị quyết 05/Chỉ thị 08, động lực để Tương Dương sạch về ma túy” của nhóm tác giả Thái Sơn - Ngọc Hà - Thanh Long - Nguyễn Hương đơn vị Đài PTTH Nghệ An - Tác phẩm: “Nữ Bí thư Chi bộ Thung Mòn” của nhóm tác giả Bùi Lý - Nguyễn Thương - Cẩm Tú - Trọng Hùng đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Tân Kỳ - Tác phẩm: “Hai con đường, một ý chí” của tác giả Trần Sỹ Đức đơn vị VOV1 thường trú tại Nghệ An - Tác phẩm: “An cư, yên biên giới” của nhóm tác giả Hải Việt - Văn Hậu đơn vị Báo Công an Nhân dân - Công an tỉnh Nghệ An - Tác phẩm: “Thanh kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản: Khi cấp uỷ vào cuộc” của tác giả Nhật Lân đơn vị Báo Nghệ An - Tác phẩm: “Phát triển Đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Thực trạng và giải pháp” của tác giả Phùng Ngọc Thăng đơn vị Báo Quân Khu 4 - Tác phẩm: “Vì Phan Hải là đảng viên” của tác giả Đào Tuấn đơn vị Báo Nghệ An - Tác phẩm: “Nghệ An: OCOP – "Giấy thông hành" giúp nâng tầm giá trị nông sản” của tác giả Hoàng Trinh đơn vị Báo Công Thương thường trú tại Nghệ An - Tác phẩm: “Dấu ấn thu hút vốn FDI ở Nghệ An” của tác giả Văn Dũng đơn vị Tạp chí Nhà Đầu tư - Tác phẩm: “Nghệ An thực hiện thành công ca lấy, ghép tạng từ người cho chết não” của nhóm tác giả Từ Thành – Thành Chung đơn vị Báo Sức khoẻ và Đời sống - Báo Nghệ An Các tác phẩm đạt giải Khuyến khích: - Tác phẩm: “Viết tiếp trang sử mới trên mảnh đất Lộc Đa - Đức Thịnh của nhóm tác giả Ngân Hạnh – Ngọc Quý đơn vị Báo Nghệ An. - Tác phẩm: “Khó phát triển đảng viên dân tộc thiểu số: Do đâu” của nhóm tác giả Nguyễn Nam - Chu Quý - Hồng Trung - Nguyễn Thủy - Bảo Ngọc đơn vị Đài PTTH Nghệ An - Tác phẩm: “Cây Nghị quyết” của nhóm tác giả Phan Giang - Trung Hiếu - Huy Nhâm - Lê Thắng - Thu Hường đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Quỳ Hợp - Tác phẩm: “Phát triển Đảng vùng đặc thù ở Diễn Châu” của nhóm tác giả Mai Giang – Lê Đồng – Xuân Hải đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Diễn Châu - Tác phẩm: “Hiệu quả mô hình thí điểm chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập” của nhóm tác giả Bích Hường – Trần Ngọc đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông Thị xã Hoàng Mai - Tác phẩm: “Bất cập trong thực hiện Quy định 213 của Bộ Chính trị” của nhóm tác giả Minh Tâm - Việt Anh - Bình Sơn đơn vị Đài PT-TH Nghệ An - Tác phẩm: “Tăng đối thoại - Giảm bức xúc” của tác giả Thái Hiền đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Anh Sơn - Tác phẩm: “Đảng viên "3 trong 1” của tác giả Hồng Diện đơn vị Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thông huyện Quỳnh Lưu - Tác phẩm: “Khắc phục "khoảng trống" giữa đảng viên đang công tác và nơi cư trú” của nhóm tác giả Nguyên Sơn – Thanh Lê đơn vị Báo Nghệ An - Tác phẩm: “Phát triển Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Nghệ An - Những chuyển biến và khó khăn cần tháo gỡ” của tác giả Hoàng Hoa Lê đơn vị Báo Quân đội Nhân dân - Tác phẩm: “Nghĩa tình trên nền đất cũ với nếp nhà mới” của tác giả Nguyễn Anh Ngọc đơn vị Tạp Chí Đời sống & Pháp luật thường trú tại Nghệ An - Tác phẩm: “Một số giải pháp phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An” của tác giả Nguyễn Thị Lan đơn vị Trường Đại học Kinh tế Nghệ An - Tác phẩm: “"Hóa giải" mưu đồ đen tối” của nhóm tác giả Hương Sơn - Nghi Lâm - Nguyễn Hường - Thảo Nhi đơn vị Báo Quân Khu 4 - Tác phẩm: “Phát triển đảng trong trường học: Gieo "hạt giống tốt" để có "quả ngọt” của nhóm tác giả Khánh Ly – Thanh Nga – Mỹ Hà đơn vị Báo Nghệ An - Tác phẩm: “Dân vận khéo” ở xã nghèo Nậm Giải” của tác giả Nguyễn Tâm Quang đơn vị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong - Tác phẩm: “Chuyện về những nhà báo liệt sĩ hy sinh thầm lặng trong chiến tranh” của tác giả Trần Quốc Huy đơn vị Báo Vietnamnet thường trú tại Nghệ An - Tác phẩm: “Chung sức hồi sinh Tà Cạ” của tác giả Trần Dũng – Ngọc Thăng đơn vị Báo Quân Khu 4 - Tác phẩm: "Đại bàng" tìm về Nghệ An "lót ổ" của tác giả Phạm Bằng đơn vị Báo Nghệ An