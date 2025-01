Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng Nghệ An năm 2024” cho 46 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả

Các tác phẩm đạt Giải Búa liềm Vàng năm 2024 tỉnh Nghệ An * Các tác phẩm đạt giải Nhất: - Tác phẩm ““Kỳ tích” dự án Đường dây 500kV mạch 3”, nhóm tác giả Thái Dương - Bùi Thọ - Chu Quý - Thanh Nga - Phúc Hữu, Đài PTTH Nghệ An - Tác phẩm “Nghệ An xây dựng, củng cố tổ chức đảng - xây dựng niềm tin trong nhân dân”, tác giả Trần Sỹ Đức, Ban Thời sự - Đài Tiếng nói Việt Nam - Tác phẩm “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kiến tạo nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới”, nhóm tác giả Ngô Đức Chuyên - Nguyễn Thành Duy, Báo Nghệ An - Tác phẩm “Vùng cao Nghệ An bắt nhịp chuyển đổi số”, nhóm tác giả Nguyễn Hoài Thu - Nguyễn Thị Phúc, Báo Nghệ An * Các tác phẩm đạt giải Nhì: - Phóng sự “Không để "đạo lạ" len lỏi ở vùng biên”, nhóm tác giả Hoa Mơ - Nguyễn Nam - Thành Trung - Bảo Ngọc - Nguyễn Thủy, Đài PTTH Nghệ An - Phóng sự tài liệu “Phía sau đỉnh mù sương”, nhóm tác giả Minh Khôi - Vương Linh, Công an tỉnh Nghệ An - Phóng sự “Bông hồng thép giữa đại ngàn Pù Loi”, tác giả Bùi Gia Lý - Cẩm Tú - Thanh Nhàn, Trung Tâm VH,TT&TT huyện Tân Kỳ - Phóng sự “Người cầm đuốc xứ đạo Hội Yên”, nhóm tác giả Trần Hoa - Thanh Nga, Trung tâm VH,TT&TT huyện Nghi Lộc - Phóng sự “Bí quyết xây dựng thế trận lòng dân trên biên giới”, nhóm tác giả Viết Lam - Thu Thủy, Báo Biên phòng - Phóng sự “Vững vàng những "điểm tựa" bản làng”, tác giả Vũ Toàn, cộng tác viên Tạp chí Cộng sản - Phóng sự “Sức mạnh từ biển”, nhóm tác giả Nguyễn Xuân Thao - Phan Thị Giang - Hà Huy Nhâm - Nguyễn Thanh Thủy - Trần Quang Ngọc - Nguyễn Mai Giang - Nguyễn Xuân Hải - Nguyễn Minh Thái, đơn vị Báo Công Lý - Trung tâm VH,TT&TT Quỳ Hợp, Hoàng Mai, Diễn Châu, Nghĩa Đàn - Phóng sự “Nỗ lực phát triển đảng ở huyện vùng cao Quế Phong”, nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Đặng Ngọc Cường, Báo Nghệ An * Các tác phẩm đạt giải Ba: - Phóng sự “Chuyển đổi số: Từ Nghị quyết đến thực tiễn”, nhóm tác giả Nguyễn Văn Hùng, Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Sơn Hiếu, Nguyễn Thanh Giang, Lê Thị Thu Hiền, Trần Thị Thanh Nga, Đài PTTH Nghệ An - Phóng sự “800 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập: Nhiều nỗi băn khoăn, nhóm tác giả” Hồ Ngân Hạnh – Hồ Lâm Tùng, Báo Nghệ An - Phóng sự “Đảng mạnh - doanh nghiệp vững bền”, nhóm tác giả Lê Hoàn - Hồng Sơn - Lan Anh - Hồng Bắc, Trung tâm VH,TT&TT huyện Đô Lương - Phóng sự “Người hát tiếp lời ru trên non”, tác giả Khánh Hiền, Trung tâm VH,TT&TT huyện Tương Dương - Phóng sự “Hiệu quả Đề án 01 và Đề án 5155 ở Đảng bộ Đô Lương”, nhóm tác giả Sỹ Bắc - Hồng Bắc, Trung tâm VH,TT&TT huyện Đô Lương - Phóng sự “Nhận diện và giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm - Lê Minh Khôi, Công an Tỉnh Nghệ An - Phóng sự “Để giảm nghèo bền vững, phải khơi gợi nỗ lực của đồng bào dân tộc thiểu số”, tác giả Nguyễn Anh Ngọc, Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Phóng sự “Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới”, nhóm tác giả Thanh Lê - Phạm Bằng, Báo Nghệ An - Phản ánh “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thông qua các mô hình”, tác giả Vi Thị Hoa, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Quỳ Hợp - Phóng sự “Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thời đại 4.0”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hoa - Nguyễn Hữu Quân, Báo Nghệ An - Phóng sự “Nỗ lực xóa mù chữ ở vùng cao Nghệ An”, tác giả Lê Đức Hùng, Báo VnExpress - Phóng sự “Giải "cơn khát" lao động chất lượng cao cho doanh nghiệp FDI ở Nghệ An”, tác giả Nguyễn Văn Dũng, Tạp chí Nhà Đầu tư - Phóng sự ảnh “Chung sức về đích”, tác giả Phùng Ngọc Thăng, Báo Quân khu 4 * Các tác phẩm đạt giải Khuyến khích: - Tác phẩm “Toạ đàm Sáp nhập đơn vị hành chính - không chỉ là phép cộng”, nhóm tác giả Trần Thị Minh Tâm - Nguyễn Ngọc Dũng – Nguyễn Văn Hùng, Đài PTTH Nghệ An - Phóng sự “Gắn trách nhiệm cho đảng viên trong thực hiện chỉ thị số 13 ở Yên Hòa”, nhóm tác giả Đình Tỷ - Mạnh Lục, Trung tâm VH,TT&TT huyện Tương Dương - Phóng sự “Vững biên cương - yên dân, ấm bản”, nhóm tác giả Phạm Thị Thủy - Võ Trọng Anh Tuấn, Công an tỉnh Nghệ An - Tác phẩm “Cơ chế đặc thù - cơ hội cho Nghệ An bứt phá”, nhóm tác giả Hương Giang - Trường Ca - Hữu Song – Đức Thiện, Đài PTTH Nghệ An - Phóng sự “Chuyện ở "Xương sống" của kinh tế tập thể”, tác giả Chu Thị Hồng Diện, Trung Tâm VH,TT&TT huyện Quỳnh Lưu - Phóng sự “Niềm tin và trách nhiệm trong phát triển Đảng viên công giáo”, nhóm tác giả Nguyễn Thanh Thủy - Phạm Thị Hường - Trần Quang Ngọc, Trung tâm VH,TT&TT Thị xã Hoàng Mai - Giao lưu toạ đàm “Chuyện lính biên phòng trên biển”, nhóm tác giả Thái Sơn - Thanh Long - Nguyễn Hương - Thu Hiền, Đài PTTH Nghệ An - Phóng sự “Nói dân tin, làm dân theo”, nhóm tác giả Đinh Thị Hạnh - Võ Ngọc Sơn, Trung tâm VH,TT&TT huyện Diễn Châu - Ký “Bình yên xóm đạo Tân An”, tác giả Trần Hữu Vinh, Tạp chí Sông Lam - Tác phẩm “Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ - "Thanh bảo kiếm" phòng, chống tham nhũng”, nhóm tác giả Nguyễn Thanh Hoàng - Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Trường Cao Đẳng Cần Thơ - Phóng sự “Nghệ An nỗ lực phát triển đảng viên”, nhóm tác giả Nguyễn Đỗ Thanh Châu - Nguyễn Đình Phượng, Báo Nhân dân - Tác phẩm “Nhận diện, phản bác quan điểm sai trái về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan - Phan Anh Tuấn, Nguyên Giảng viên trường ĐH Kinh tế Nghệ An - Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh - Phóng sự “Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, nhóm tác giả Hồ Nghi Xuân, Phùng Ngọc Thăng, Báo Quân khu 4 - Phóng sự “Trách nhiệm nêu gương của Đảng viên trẻ”, tác giả Hoàng Thị Hồng Lam, Báo Dân trí - Phóng sự “Trưởng bản "vượt lũ" cứu dân trong đêm”, tác giả Bùi Thị Ánh, Phóng viên Tạp chí Nông thôn mới - Phóng sự “Gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam làm “lá chắn””, tác giả Mai Hậu, Công an Nghệ An - Phóng sự ảnh “Tuần tra song phương biên giới cấp tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng (Lào)”, tác giả Trần Lê Thạch, Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh * Giải tác phẩm chuyên đề xuất sắc: - Tác phẩm “Di sản từ trái tim”, nhóm tác giả Khánh Ly - Lang Linh - Minh Tân - Lê Mai, đơn vị Đài PTTH Nghệ An, là tác phẩm xuất sắc viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - Tác phẩm “Nhìn lại 1 năm cải cách hành chính Nghệ An”, nhóm tác giả Trần Minh - Bảo Ngọc - Đức Thiện, đơn vị Đài PTTH Nghệ An, là tác phẩm xuất sắc tuyên truyền về kết quả đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh. - Tác phẩm “Để Nghệ An "bước thật mạnh, tiến thật xa"”, nhóm tác giả Hoa Mơ, Bình Sơn, Hoàng Yến, Trần Lịch, Đài PTTH Nghệ An là tác phẩm xuất sắc viết về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. - Tác phẩm “Vạch trần âm mưu, bản chất của cái gọi là “giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng””, tác giả Ngô Đức Chuyên đến từ Báo Nghệ An, là tác phẩm xuất sắc tuyên truyền Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”.