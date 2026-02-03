Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 3-2, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc.

Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại" - Ảnh: GIA HÂN

Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.BẮC

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng các Anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Đ.BẮC

Các đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: GIA HÂN

Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: GIA HÂN

Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: GIA HÂN

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ