Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Cùng dự Lễ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh với Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Đoàn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trước đó, chiều 31/8, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân Lis Cuesta Peraza cùng Đoàn đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và đặt hoa tại cụm tượng tri ân chuyên gia quân sự Cuba; dâng hoa tại tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti (vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội); thăm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba đã trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

