Lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Đoàn công tác đã chúc mừng lãnh đạo và đội ngũ y, bác sỹ, thầy thuốc, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An; Bệnh viện Nội tiết Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: những năm qua, ngành y tế tỉnh nhà nói chung, các bệnh viện trên địa bàn nói riêng đã có nhiều thành tích và cống hiến đối với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân cũng như các lực lượng vũ trang. Mong muốn đội ngũ cán bộ tại các bệnh viện phát huy truyền thống 69 năm, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết, phát huy hết khả năng, tâm huyết, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, rèn luyện y đức theo lời dạy của Bác Hồ - “Lương y như từ mẫu”, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Lãnh đạo các bệnh viện đã cảm ơn sự quan tâm của lực lượng Công an Nghệ An, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh nhà với ngành y tế nói chung và việc bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các bệnh viện.

Chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Chúc mừng Bệnh viện Nội tiết Nghệ An

Tác giả: Văn Hậu - Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn