Lãnh đạo Bộ Công an viết thư khen trung tá cứu nhiều du khách bị đuối nước ở Huế

Ngày 6/5, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Trung tá Đinh Viết Trung và nhân viên nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô về hành động dũng cảm, cứu giúp người bị đuối nước xảy ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Theo báo cáo, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tá Đinh Viết Trung - Giám đốc nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô và 4 nhân viên thuộc phòng hậu cần (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) khi nghe tiếng kêu cứu có người bị sóng biển cuốn ra xa bờ, đuối nước tại bãi biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã không quản ngại sóng lớn nguy hiểm 2 lần nhanh chóng bơi ra khu vực có người bị nạn đưa 3 du khách vào bờ an an toàn và sơ cứu tại chỗ, cứu sống các nạn nhân.

Trung tá Đinh Viết Trung và các cán bộ, nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô cứu 3 du khách bị đuối nước khi tắm biển. (Ảnh: Trần Hồng)

Sự có mặt kịp thời cứu giúp người bị nạn của cán bộ, nhân viên nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thể hiện tinh thần dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh, bất chấp hiểm nguy cứu người gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”, để lại những dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận và biểu dương, khen ngợi đồng chí Trung tá Đinh Viết Trung và nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô về hành động dũng cảm, cứu giúp người bị đuối nước. Thứ trưởng đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, nhân viên có thành tích trong cứu giúp người dân.

