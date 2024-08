Lan toả ý nghĩa ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại Nghệ An

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ.

Các đại biểu tham đự buổi lễ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo quần chúng nhân dân xã Nghi Hưng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao những món quà ý nghĩa tặng các gia đình chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền xã Nghi Hưng nhận thức sâu sắc và quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chú trọng công tác tuyền truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tình hình ANTT trên địa bàn xã Nghi Hưng cơ bản được giữ ổn định, không để xảy ra tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được kiềm chế và giảm dần qua các năm.

Kết quả đó được thể hiện qua việc duy trì hoạt động 6 Ban tự quản, 72 Tổ tự quản về ANTT với hơn 1.500 thành viên ở các xóm; triển khai các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, như: mô hình "Đường cờ Tổ quốc kết hợp đường điện thắp sáng tại Giáo họ Xuân Sơn"; mô hình dân vận khéo “Phòng chống bạo lực gia đình gắn với tuyên tryền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình"; mô hình "Tổ tuần tra nhân dân'"; mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và “điểm chữa cháy công cộng"…

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nghi Hưng.

Từ năm 2013 đến nay, xã Nghi Hưng đều được UBND huyện công nhận xã đạt chuẩn “An toàn về ANTT". Năm 2024, xã Nghi Hưng phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và xây dựng là xã điển hình trên địa bàn đạt danh hiệu “giữ sạch ma túy" trong nhiều năm, góp phần thực hiện có hiệu quả thiết thực Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã thực sự đi vào cuộc sống nhân dân.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Hưng vinh dự được Bộ Công an tặng Bằng Khen.

Ghi nhận những kết quả nổi bật của nhân dân và cán bộ xã Nghi Hưng, trong 08 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Hưng đã được Bộ Công an, UBND các cấp, các ngành ghi nhân tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

1000 lá cờ Tổ quốc được Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng Ban chỉ đạo 138 huyện Nghi Lộc cùng chính quyền và nhân dân xã Nghi Hưng.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 25 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại Nghệ An, trong đó có 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc huyện Nghi Lộc. UBND tỉnh Nghệ An cũng trao Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân. Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban chỉ đạo 138 tỉnh Nghệ An cũng đã trao 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nghi Hưng. Ban chỉ đạo 138 của huyện Nghi Lộc cũng trao 10 suất quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại xã Nghi Hưng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng đã trao 1000 lá cơ Tổ quốc cho Ban chỉ đạo 138 huyện Nghi Lộc cùng chính quyền và nhân dân xã Nghi Hưng.

Tác giả: Thùy Anh

Nguồn tin: cand.com.vn