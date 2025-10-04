Làn sóng cầu thủ nhập tịch Việt Nam

Việc Nguyễn Xuân Son nhập tịch và sau đó để lại dấu ấn khi khoác áo đội tuyển Việt Nam đã tạo hiệu ứng lớn. Không chỉ giới chuyên môn mà khán giả cũng cởi mở hơn với các cầu thủ nhập tịch. Điều này cũng khiến làn sóng nhập tịch cầu thủ lan rộng. Các đội bóng hỗ trợ cầu thủ có nguyện vọng nhập quốc tịch Việt Nam.

Thủ thành Patrik Lê Giang. Ảnh: Thanh Vũ

Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức có văn bản đề nghị hỗ trợ nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ người Brazil - Sant Ana Santos Gustavo, thủ môn Patrik Lê Giang của câu lạc bộ Công an TP.HCM. Cả hai trường hợp đều dựa trên cơ sở đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và đề xuất của ông Kim Sang-sik.

Với Patrik Lê Giang, anh nằm trong định hướng lâu dài nhằm tăng cường chất lượng chuyên môn cho đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng như vòng loại World Cup, Asian Cup và ASEAN Cup trong thời gian tới. Đề xuất này được đưa ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đánh giá năng lực và phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này qua các mùa giải chuyên nghiệp gần đây.

Ngoài ra, một loạt cầu thủ ngoại thi đấu lâu năm tại Việt Nam cũng đang bày tỏ nguyện vọng nhập tịch như Janclesio, Geovane (Ninh Bình), Hendrio (Hà Nội), Rimario (Thanh Hóa). Đó đều là những cầu thủ có chất lượng, kinh nghiệm dù đã luống tuổi.

Việc nhập tịch cầu thủ là xu hướng. Tuy nhiên, lựa chọn các cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam lại là vấn đề cần tính toán kĩ lưỡng. Án phạt mà FIFA đưa ra cho đội tuyển Malaysia mới đây cũng là bài học của đội tuyển Việt Nam.

Theo quan điểm của BLV Quang Huy: “Chúng ta không có đặc thù xã hội như Malaysia, nơi có cộng đồng di dân đông và dễ phát sinh các mối quan hệ. Thực tế bóng đá Việt Nam đi lên bằng nội lực, lâu nay Liên đoàn Bóng đá Việt Nam rất thận trọng với việc cầu thủ nhập tịch. Đã từng có giai đoạn dài hơn 10 năm, chúng ta nói không với việc nhập tịch cầu thủ, dù trước đó từng có những ngoại binh chất lượng như Huỳnh Kesley hay Đinh Hoàng Max...

Tuy nhiên, xu hướng bóng đá hiện đại và hội nhập quốc tế khiến Việt Nam cũng bắt đầu mở cửa trở lại, song mọi việc đều đi theo hướng chặt chẽ. Tiêu biểu như trường hợp của Nguyễn Xuân Son. Cậu ấy không chỉ đáp ứng đủ yêu cầu thi đấu tại V.League trên 5 năm mà còn thể hiện tinh thần gắn bó với bóng đá Việt Nam và để lại dấu ấn trong màu áo câu lạc bộ Nam Định.

Nhưng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, những Filip Nguyễn, Cao Pendant Quang Vinh và nhiều cầu thủ Việt kiều khác cũng là nguồn lực quý giá cần được khai thác hợp lý. Họ không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn mang trong mình dòng máu Việt Nam, sẵn sàng trở về đóng góp cho quê hương”.

Trong đợt tập trung sắp tới chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng trẻ và thiện chiến chuẩn bị cho 2 trận so tài với Nepal. Việc đối đầu với đối thủ không quá mạnh, ông Kim Sang-sik hoàn toàn có quyền thử nghiệm. Tuy nhiên, từ nay đến năm 2026, đội hình tuyển Việt Nam có thể bổ sung những cầu thủ nhập tịch chất lượng. Trận tái đấu với tuyển Malaysia chắc chắn sẽ được tăng cường lực lượng.

Ngoài ra, trong những lần tập trung gần đây, đội tuyển U23 Việt Nam đã trao cơ hội cho những cầu thủ Việt kiều mới. Trong danh sách tập trung tháng 10, bên cạnh Viktor Lê còn có sự hiện diện của nhân tố mới Nguyễn Vadim (CLB SHB Đà Nẵng). Sinh năm 2005 tại Nga, Vadim có bố là người Việt, mẹ là người Nga.

Những nhân tố cầu thủ nhập tịch, cầu thủ Việt kiều xuất hiện ở cả đội tuyển Việt Nam và U23 cho thấy, chúng ta cởi mở trong việc tìm kiếm nhân sự chất lượng. Nhưng việc lựa chọn có chọn lọc cũng như yếu tố thực chất lên hàng đầu.

Điều chỉnh kế hoạch bán vé 2 trận tuyển Việt Nam gặp Nepal Theo lịch thi đấu, trận lượt đi sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10/2025 trên sân vận động Gò Đậu (TP.HCM), trong khi trận lượt về được tổ chức vào 19h30 ngày 14/10/2025 trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM). Vé sẽ được phát hành với hai mệnh giá 200.000 đồng và 400.000 đồng. Việc bán vé trực tiếp tại sân Gò Đậu được tiến hành từ ngày 7 đến 9/10, trong đó ngày 7 và 8/10 từ 9h30 đến 11h30 và từ 15h30 đến 19h00, ngày 9/10 từ 9h30 đến 11h30 và từ 15h00 đến 19h30, hoặc cho đến khi hết vé. Tại sân Thống Nhất, công tác bán vé được triển khai từ ngày 12 đến 14/10, với khung giờ từ 9h30 đến 11h30 và từ 15h30 đến 19h00 trong hai ngày đầu, riêng ngày 14/10 kéo dài đến 19h30. Ban tổ chức nhấn mạnh việc phát hành vé có thể điều chỉnh tùy theo điều kiện thực tế nhằm đảm bảo an ninh, an toàn. Người hâm mộ sau khi mua vé cần tự bảo quản và khi vào sân không được mang theo các vật sắc nhọn, pháo sáng, bình xịt hơi cay hoặc các chất cấm theo quy định pháp luật. Trường hợp khán giả vi phạm, ban tổ chức có quyền từ chối mà không hoàn trả lại vé. VFF kêu gọi người hâm mộ cổ vũ văn minh, tạo bầu không khí sôi động và an toàn, đồng thời nói không với pháo sáng, qua đó tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình vòng loại Asian Cup 2027. (H.H)

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân