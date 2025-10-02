Thành tích lẫy lừng của HLV Anh Đức khi còn là cầu thủ

HLV Anh Đức vừa từ chức huấn luyện viên trưởng CLB Becamex TPHCM trước vòng 6 V-League 2025/26, sau thành tích 5 trận thua liên tiếp ở mùa giải này.
Nguyễn Anh Đức là tiền đạo lừng danh của bóng đá Việt Nam và để lại rất nhiều dấu ấn ở giải V-League cũng như màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức sinh năm 1985 tại Bình Dương, sở hữu chiều cao 1m81 và là chân sút hàng đầu của CLB Bình Dương nhiều năm trước.
Trong hơn 20 năm chơi bóng, Anh Đức ghi được tới 148 bàn thắng, trong đó có 100 bàn thắng cho CLB Bình Dương sau 276 trận ra sân.
Nguyễn Anh Đức cũng ghi được 7 bàn thắng sau 11 trận ra sân cho Long An FC và 7 bàn thắng sau 9 lần thi đấu cho CLB Ngân hàng Đông Á.
Trong màu áo U23 Việt Nam, Anh Đức ghi được 11 bàn thắng sau 32 lần ra sân thi đấu.
Tiền đạo Nguyễn Anh Đức cũng có được 12 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sau 36 lần đá chính.
Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Anh Đức đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch giải AFF Cup 2018 và là cầu thủ Việt Nam ghi bàn nhiều nhất giải đấu năm đó với 4 bàn thắng.
Năm 2019, Anh Đức cùng tuyển Việt Nam đoạt Á quân giải King’s Cup trong đó tiền đạo này là người ghi bàn thắng duy nhất loại Thái Lan ở bán kết giải đấu.
Anh Đức sở hữu một loạt thành tích cá nhân và tập thể khiến bất kỳ cầu thủ nào cũng phải ngưỡng mộ.
Anh Đức từng vô địch V-League 4 mùa giải: 2007, 2008, 2014, 2015 cùng 2 lần đoạt Cúp quốc gia 2015, 2015 trong màu áo CLB Bình Dương.
Cũng trong màu áo Bình Dương, Nguyễn Anh Đức đoạt thêm 4 chiếc Siêu Cúp vào các năm 2007,2008,2014, 2015 và một Cúp Toyota Mekong Club Championship vào năm 2014.
Về giải thưởng cá nhân, Anh Đức từng đoạt Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2014, Quả bóng Bạc 2017, 2018 và Vua phá lưới V-League 2017.
Ngoài ra Anh Đức còn đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2014,2015 và vào đội hình tiêu biểu V-League 2014, 2015, 2017.
Tác giả: Nguyễn Hưng
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn