Làm việc với người phụ nữ đăng phát ngôn nhạy cảm về Quảng trường Hồ Chí Minh

Theo hồ sơ vụ việc, vào tối 1/5/2026, tài khoản Facebook L.G.T (do bà T.G.L làm chủ) đã đăng tải bài viết so sánh Quảng trường Hồ Chí Minh với dự án Khu đô thị Eco Central Park Vinh. Trong bài viết, bà L. cho rằng từ khi có dự án mới, Quảng trường Hồ Chí Minh trở nên “quê mùa”, không còn xứng tầm.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự quan tâm lớn và gây nên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự so sánh thiếu kiến thức, xúc phạm đến công trình có ý nghĩa biểu tượng, giá trị lịch sử và tâm linh của người dân xứ Nghệ.

Tại cơ quan công an, bà T.G.L (trú tại phường Thành Vinh, TP Vinh) thừa nhận mình là người trực tiếp soạn thảo và đăng tải nội dung trên. Bà L. hiện đang kinh doanh bất động sản và sở hữu trang cá nhân có hơn 31.000 người theo dõi.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với chủ tài khoản L.G.T.

Bà L. khai nhận mục đích đăng bài nhằm tạo trào lưu so sánh cảnh quan để thu hút sự chú ý, từ đó phục vụ việc giới thiệu, bán sản phẩm bất động sản tại khu đô thị Eco Central Park. Dù bài viết đã được gỡ bỏ sau đó, nhưng các hình ảnh chụp màn hình vẫn lan truyền rộng rãi, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên không gian mạng.

Cơ quan công an khẳng định, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ là công trình đặc biệt, biểu tượng cao đẹp về văn hóa và là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước. Việc lợi dụng hình ảnh công trình này để quảng cáo, trục lợi cá nhân bằng ngôn từ thiếu chuẩn mực là hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cần tuân thủ quy tắc ứng xử, đưa thông tin chính thống và có trách nhiệm, tuyệt đối không phát ngôn gây dư luận xấu trong nhân dân./.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn