Làm sao để bữa ăn học đường an toàn?

Bữa ăn bán trú là nỗi lo thường trực của các phụ huynh - Ảnh minh họa: AI

Niềm tin ấy được đặt vào nhà trường và vào hệ thống quản lý vốn được thiết kế để bảo vệ trẻ em - nhóm dễ tổn thương nhất trước rủi ro an toàn thực phẩm.

Thế nhưng, từ cuối năm 2025 sang đầu năm 2026, những thông tin liên quan đến bữa ăn học đường, đặc biệt là nghi vấn sử dụng thực phẩm không bảo đảm chất lượng tại một số cơ sở cung cấp, đã khiến không ít phụ huynh hoang mang.

Tháng 1 vừa qua, nhiều trường học tại TP.HCM buộc phải tạm dừng bữa ăn bán trú để chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Vụ Công ty An Phước Thắng nghi sử dụng thịt hết hạn tại TP.HCM không chỉ là câu chuyện của riêng một doanh nghiệp hay một địa phương.

Phản ứng mạnh mẽ từ phụ huynh và nhà trường cho thấy đây là vấn đề chạm đến niềm tin cốt lõi của xã hội đối với bữa ăn học đường, nơi lẽ ra phải an toàn hơn bất kỳ bếp ăn nào khác.

Dư luận quan tâm không dừng ở việc ai sai ai đúng trong một vụ việc cụ thể, mà là liệu cơ chế quản lý, giám sát và hậu kiểm bữa ăn học đường hiện nay đã đủ chặt chẽ để an toàn cho học sinh hay chưa.

Trong khi kết luận vi phạm cần thời gian, còn rủi ro thì xảy ra từng ngày, bữa ăn bán trú rất dễ trở thành nỗi lo thường trực.

Những gì đang xảy ra với bữa ăn học đường không phải là mới, mà là hệ quả của ba điểm nghẽn tồn tại lâu nay.

Giấy phép an toàn thực phẩm được cấp cho nhiều năm, nhưng việc giám sát sau đó lại thưa và chậm, tạo ra khoảng trống dễ bị lợi dụng.

Truy xuất nguồn gốc vẫn dựa vào hóa đơn, chứng từ, khiến trách nhiệm bị đẩy qua nhiều tầng trung gian.

Cuối cùng là quá nhiều chủ thể cùng tham gia quản lý bữa ăn học đường, nhưng không có một đầu mối chịu trách nhiệm đến cùng, trong khi chế tài xử phạt quá nhẹ so với lợi ích thu được.

Vì vậy, để bữa ăn học đường thực sự an toàn, cần ba giải pháp đồng bộ.

Một là, chuyển từ cấp phép một lần sang giám sát liên tục. Nhà cung cấp phải chịu kiểm tra định kỳ và đột xuất, kết quả công khai trên nền tảng số để phụ huynh và nhà trường cùng tra cứu.

Hai là, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử bắt buộc. Mỗi lô nguyên liệu phải có mã QR ghi rõ nguồn gốc, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Không thể để doanh nghiệp tự kê khai trên giấy.

Ba là, phân định rõ trách nhiệm và tăng nguồn lực cho cơ quan quản lý. Sở An toàn thực phẩm cần đủ nhân lực để giám sát thường xuyên. Nhà trường phải có quyền từ chối nhà cung cấp khi phát hiện dấu hiệu bất thường, không cần chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Quan trọng nhất, cần tăng tần suất thanh tra đột xuất với sự tham gia của phụ huynh. Kinh nghiệm cho thấy những đợt kiểm tra có phụ huynh tham gia thường phát hiện nhiều sai phạm hơn thanh tra theo kế hoạch được báo trước, bởi họ là người trực tiếp quan tâm đến sức khỏe con em mình nhất.

An toàn thực phẩm học đường không phải bài toán chỉ giải bằng giấy phép hay lời hứa. Đó là "cuộc chiến trường kỳ" đòi hỏi sự quyết liệt từ thể chế đến thực thi, từ gốc đến ngọn, từ cơ quan quản lý đến ý thức doanh nghiệp lẫn nhà trường.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: tuoitre.vn