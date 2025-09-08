Làm rõ clip người phụ nữ mặc áo blouse trắng tấn công khách hàng trong phòng khám

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng kéo khách hàng nằm xuống sàn nhà và giật điện thoại khách hàng đập bể nát màn hình - Ảnh cắt từ clip

Những ngày gần đây, mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn clip người phụ nữ mặc áo blouse trắng tấn công khách hàng ngay tại phòng khám nha khoa, clip này sau đó nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ngày 7-9, lãnh đạo UBND phường Hạnh Thông (TP.HCM) xác nhận lực lượng công an phường đang làm rõ vụ việc một phụ nữ mặc áo blouse trắng có hành vi hành hung khách hàng tại một phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông.

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, chị T.T. (31 tuổi) cho biết là khách hàng trong video. Theo chị T., khoảng 14h ngày 3-9, chị T. cùng bạn đến nha khoa T.C. nằm trên đường Trần Thị Nghỉ (phường Hạnh Thông) để gặp bác sĩ T.C. - đây chính là nơi niềng răng cho chị.

Trước đó tháng 4-2021, chị T. đã niềng răng tại đây, tuy nhiên sau đó chị phát hiện bị tiêu xương răng và nhiều lần liên hệ đến phòng khám để kiểm tra lại răng.

Theo đoạn clip chị T. cung cấp, ngày 3-9 khi đang ngồi trước ghế sofa, người phụ nữ mặc áo blouse trắng bất ngờ từ bên trong cầm theo cây gậy lao ra và kè vào cổ chị T..

Sau đó người phụ nữ kéo chị T. nằm xuống sàn nhà, đập điện thoại, kính mắt và hét lớn "mày cút ra khỏi nhà tao".

Một số người đã ngăn cản, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn tiếp tục lớn tiếng và dùng vật dụng xung quanh để ném.

Sau đó chị T. và bạn đã rời khỏi phòng khám nha khoa. Tuy nhiên do bị đa chấn thương phần mềm, căng cơ vùng cổ, vai, hiện chị T. vẫn đang nhập viện điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Chị T. cho biết đến nay đã nằm viện được 4 ngày, nhưng không nhận được lời xin lỗi từ phòng khám, sự việc đã gây ảnh hưởng nặng đến tâm lý của cả chị và bạn.

Chị T. sau đó đã đăng tải những đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc lên mạng xã hội để lên án hành vi của người phụ nữ.

