Phát hiện thi thể người đàn ông không đầu tại TP.HCM

Tối 19-12, Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ thi thể người đàn ông không đầu trôi trên sông Sài Gòn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 19-12, người dân phát hiện thi thể người đàn ông không đầu, nằm lẫn trong đám lục bình đang trôi trên sông Sài Gòn, phường Chánh Hiệp, TP.HCM (khu vực tỉnh Bình Dương cũ).

Một người đi ghe trên sông đã tìm cách tiếp cận, kéo thi thể vào gần bờ và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an TP.HCM đã có mặt phối hợp với lực lượng chức năng phường Chánh Hiệp phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, đồng thời thu thập dấu vết tại hiện trường.

Theo ghi nhận, thi thể người đàn ông nằm sấp dưới mặt nước, chết trước đó chưa lâu, trên người còn mặc quần áo. Ban đầu, một số nhân chứng chỉ nghi nạn nhân chết do đuối nước, nhưng khi thi thể được vớt lên thì bất ngờ khi không có phần đầu. Thi thể được phát hiện ở khu vực gần một quán ăn ven sông Sài Gòn.

