Đi lấy vé số về bán, cụ ông chạy xe đạp va chạm với xe tải tử vong

Công an phường Bình Trưng, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong.

Hiện trường tai nạn.



Khoảng 14 giờ ngày 19-12, ông H.N.S, 70 tuổi, chạy xe đạp trên đường Nguyễn Thị Định, chưa rõ hướng lưu thông. Khi đến giao lộ đường Trần Khắc Lập, phường Bình Trưng thì xảy ra va chạm với xe tải.

Tai nạn khiến ông S. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, đoạn đường đang được thi công, nham nhở.

Theo người dân, ông S. mưu sinh bằng nghề bán vé số. Ông S. vừa từ quê trở lại TPHCM, đang đi lấy vé số về bán thì gặp tai nạn thương tâm.

Hồi tháng 4-2025, đường Nguyễn Thị Định, dài khoảng 2 km, được mở rộng lên 30 m, gấp ba lần hiện trạng với tổng vốn hơn 2.000 tỉ đồng.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động