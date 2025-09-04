Lén vào nhà dân trộm cắp, dùng dao tấn công 2 người bị thương

Ngày 4/9, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự đối với Thái Văn Bình An (SN 1999, ngụ phường Cao Lãnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản và cố ý gây thương tích.

An vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 26/8 về tội trộm cắp tài sản. Tối 31/8, An lẻn vào nhà của ông Bùi Văn Mới (ngụ cùng phường Cao Lãnh) với mục đích để trộm tài sản. An bị 2 người con ông Mới phát hiện nên đã lấy dao mang sẵn trong người đe dọa, khống chế buộc 2 nạn nhân đưa tài sản.

Thái Văn Bình An tại Cơ quan Công an.

Khi bị tri hô, An đã dùng dao gây thương tích các nạn nhân. Ông Mới và người hàng xóm nghe tiếng tri hô, đã xông vào phòng để bắt đối tượng.

Trong lúc giằng co, An dùng dao đâm gây thương tích cho ông Mới. Mặc dù bị thương, ông Mới và người hàng xóm đã khống chế An và điện thoại báo Công an đến hiện trường xử lý.

