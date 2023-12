Làm rõ 2 đối tượng hành hung 2 nhân viên cây xăng

Ngày 10/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị này đang khẩn trương trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ để làm rõ hai đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh tính hai đối tượng được xác định gồm: Hồ Công Chính, SN 1976, trú phường Phú Hội, Tp.Huế và Nguyễn Khắc Chính, SN 1980, trú phường Tây Lộc, Tp.Huế.

Your browser does not support the video tag.

Video camera ghi lại cảnh hai đối tượng Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính hành hung 2 nhân viên cây xăng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào 15h ngày 1/12, tại cây xăng Petrolimex có địa chỉ tại số 11 phường Tây Lộc, Tp.Huế, do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, hai đối tượng là Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính đã có hành vi dung vỏ chai bia, bàn ghế nhựa… xông vào đánh 2 nhân viên cây xăng, làm 2 người này bị phương phải nhập viện điều trị.

Từ hình ảnh camera an ninh cho thấy, mặc dù ở nơi công cộng, thời gian ban ngày, quá trình 2 đối tượng hành hung được nhiều người can ngăn nhưng 2 đối tượng này vẫn thể hiện hành vi côn đồ, hung hãn, liên tiếp tấn công 2 nhân viên cây xăng.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an Tp.Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành thu thập bằng chứng, lời khai của bị hại để xác minh, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi cố ý gây thương tích của 2 đối tượng Hồ Công Chính và Nguyễn Khắc Chính theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: nguoiduatin.vn