Người phụ nữ bị hành hung ở chung cư: Do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 4-12, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP HCM đang cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ clip người phụ nữ bị hành hung ở chung cư lan truyền trên mạng xã hội.

Người phụ nữ áo vàng bị đánh tới tấp

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, sự việc xảy ra tại sảnh chung cư L.B, đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh.

Công an đã mời hai người hành hung đến làm việc. Còn phụ nữ bị đánh đã về quê ở Tiền Giang nên chưa thể đến.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 11 giờ 30 ngày 19-11, ngay khi 2 phụ nữ khoảng 30 tuổi bước ra khỏi thang máy thì lập tức, một người đàn ông và một người đàn bà lao đến áp sát.

Có nhiều bảo vệ chứng kiến nhưng can ngăn không quyết liệt.

Người đàn bà tấn công người phụ nữ mặc áo đen, còn người đàn ông tấn công người phụ nữ mặc áo vàng rồi vật chị này xuống đất.

Người đàn ông còn kéo tóc người phụ nữ áo vàng lôi đi, đá vào chị ta.

Camera ghi rõ tiếng quát: "Phải mày đánh em tao không? Mày chơi đồ, đúng không?".

Người đàn bà cũng lớn tiếng: "Mày biết anh tao làm luật sư không? Tao cho mày lên đường bây giờ!".

Nhiều nhân viên bảo vệ chứng kiến vụ việc nhưng không ai can ngăn quyết liệt.

