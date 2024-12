Kỷ luật chủ tịch xã sau vụ "rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ" ở Quảng Bình

Trụ sở UBND xã Quảng Hải

Ngày 28-12, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ông Cao Xuân Ngọc, Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, do vi phạm quy chế làm việc.

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn kết luận ông Cao Xuân Ngọc đã vi phạm Chỉ thị 20 ngày 28-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình, cũng như vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã Quảng Hải.

Hành vi vi phạm này đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Cao Xuân Ngọc. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn quyết định kỷ luật ông bằng hình thức khiển trách.

Hình ảnh người phụ nữ lạ tiến về phía ô tô cá nhân của ông Cao Xuân Ngọc

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn nhận được đơn tố cáo về việc ông Cao Xuân Ngọc có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Thông tin này bắt nguồn từ hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook, được cho là hình ảnh ông Cao Xuân Ngọc đi ra từ một nhà nghỉ. Sau đó, một người phụ nữ di chuyển lại xe của ông Ngọc.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây tranh cãi và làm xôn xao dư luận địa phương. Người quay lại đoạn clip cho biết khi ông Ngọc điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, người phụ nữ ngồi trong xe này và rời đi. Lúc đó khoảng 15 giờ ngày 8-10, tức trong giờ hành chính.

Trao đổi với báo chí, ông Cao Xuân Ngọc thừa nhận mình là người đã đi ra từ nhà nghỉ Song Hải thời điểm đó. Ông cho rằng chỉ vào nhà nghỉ để "thăm người thân" và không biết người phụ nữ xuất hiện trong clip là ai.

Liên quan vụ việc này, 74 hộ dân ở xã Quảng Hải đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận nhằm rộng đường dư luận và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên về hành vi thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức công vụ - nếu có.

CLIP: Chủ tịch xã bị nghi ngờ "rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ" ở Quảng Bình

