Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực

Trước khi bước vào phiên họp, các đại biểu thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 6/2024

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ và các buổi làm việc chuyên đề trong tháng 6/2024; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác; tổng hợp nhật ký tham mưu xử lý văn bản của các Sở, ban, ngành, đơn vị; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 8/2024; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước tháng 7, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 8/2024.

Giám đốc Công an tỉnh Bùi Quang Thanh cho biết, sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, an toàn an ninh trên không gian mạng

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh cho biết, ngành sẽ tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bảo đảm mục tiêu, kế hoạch được giao; thường xuyên kiểm tra các loại sâu bệnh hại để có biện pháp xử lý kịp thời

Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ cho biết ngành đã triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu khảo sát kỹ tác động môi trường để cấp Giấy phép hoạt động các dự án đảm bảo đúng quy định; quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản, cát sỏi tại các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đề nghị rà soát, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư các Chương trình MTQG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá trong tháng 7, lĩnh vực kinh tế tiếp tục có sự phục hồi khá tích cực, nhất là sản xuất công nghiệp và một số ngành dịch vụ, có mức tăng trưởng tốt; sản xuất nông nghiệp đang tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và gieo cấy vụ Mùa đảm bảo thời vụ. Thu ngân sách ước thực hiện 13.456 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán, tăng 38,2% so với cùng kỳ. Về thu hút đầu tư, tính đến 22/7/2024, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 23.759,2 tỷ đồng, trong đó cấp mới 48 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16.804,6 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/7/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 41,88% (cao hơn so với cùng kỳ năm 2023: 36,43%), trong đó nguồn đầu tư công tập trung đạt 39,99%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, trong tháng 7 đã tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7)… Chuẩn bị tốt các nội dung trình Kỳ họp thứ 21 của HĐND tỉnh thông qua 22/22 Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Hoàn thành các nội dung trọng tâm mà thời gian qua tỉnh đã kiên trì thực hiện: Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 11/7/2024 về thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên, trong tháng 7 trên địa bàn một số địa phương xảy ra mưa với lưu lượng khá lớn gây tình trạng sạt lở. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn còn chậm...

Chủ động triển khai công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8/2024, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các Sở, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chủ động triển khai công việc đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra, tập trung các nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; chủ động rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực.

Các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Sở Nội vụ chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ để tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Vinh và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 để trình Chính phủ trước ngày 30/9/2024 để chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam đôn đốc, phối hợp với UBND huyện Diễn Châu, UBND thị xã Hoàng Mai và đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao đất cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

Các Sở, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, làm tốt công tác GPMB để bàn giao mặt bằng kịp thời cho các đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình MTQG. Sở Tài chính tham mưu thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm chi 5% chi thường xuyên năm 2024; kiên quyết cắt giảm các khoản dự toán chi thường xuyên đã giao nhưng đến ngày 30/6/2024 chưa phân bổ theo đúng Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 05/6/2024. Tham mưu chuẩn bị làm việc với Bộ Tài chính về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025.

Sở KH&ĐT tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng giải ngân, tham mưu phương án điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định, nhất là các dự án trọng điểm.

Tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các Sở, ngành tập trung chỉ đạo các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Sở GD&ĐT tập trung thực hiện công tác tuyển sinh lớp 10. Sở Y tế chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống bệnh bạch hầu theo Công điện số 68 ngày 13/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Sở LĐTB&XH phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai các nội dung Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tại buổi làm việc về tình hình cung - cầu lao động, giải quyết việc làm, tháo gỡ khó khăn, thu hút lao động cho các doanh nghiệp, dự án FDI trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc theo yêu cầu tại Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các Sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa được thông qua, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị cử tri, các kết luận giám sát, ý kiến của Uỷ ban MTTQ tỉnh và các nội dung đã hứa với cử tri và HĐND tỉnh,... Chủ động rà soát, thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các nhiệm vụ trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các đề án, nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tập trung triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Với diễn biến thời tiết phức tạp hiện nay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, bão, lũ; tham mưu ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, an toàn đê điều, hồ đập trong mùa mưa bão; bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời triển khai cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra tình huống.

Phiên họp đã thông qua các nội dung dự thảo: - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 7 năm 2024. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm học 2024-2025 về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ các trường phổ thông dân tộc bán trú, trường trung học phổ thông thực hiện mô hình phổ thông dân tộc bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. - Dự thảo Quyết định ban hành quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. - Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn