Kinh hoàng: Trạm xăng cùng nhiều người bị "hố tử thần" nuốt chửng trong tích tắc giữa ban ngày

Hố sụt sâu 15m, trạm xăng và nhiều người rơi thẳng xuống lòng đất

Theo The Sun, vụ việc xảy ra tại khu vực New Cairo, thuộc thủ đô Cairo của Ai Cập, vào ngày 31/1. Theo truyền thông địa phương, điểm sụt lún nằm ngay trong khuôn viên một trạm xăng, nơi có hai cửa hàng đang hoạt động.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, không có dấu hiệu cảnh báo nào trước khi sự cố xảy ra. Mặt nền bất ngờ nứt gãy, sau đó sụp xuống nhanh chóng, tạo thành một hố sâu ước tính khoảng 15m. Hai cửa hàng nằm sát khu vực sụt lún bị "nuốt chửng" hoàn toàn, chỉ còn lại mép hố với các mảng bê tông gãy vụn.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, trong khi một số phương tiện đang đỗ gần đó may mắn kịp rời đi trước khi nền đất sập xuống sâu hơn.

Hố sụt bất ngờ nuốt chửng toàn bộ một trạm xăng với nhiều người bên trong. (Nguồn: Mirror)

Giới chức địa phương xác nhận có hai người bị thương trong vụ việc. Cả hai đều đang có mặt trong các cửa hàng khi xảy ra sụt lún và đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tình trạng sức khỏe ban đầu được đánh giá là ổn định.

Ngay trong chiều cùng ngày, khu vực trạm xăng và các tuyến đường lân cận đã bị phong tỏa để phục vụ công tác cứu hộ, đánh giá rủi ro và đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh. Lực lượng kỹ thuật được huy động để kiểm tra nguy cơ sụt lún lan rộng.

Nghi vấn liên quan hoạt động đào bới gần đó

Theo nhận định sơ bộ từ phía cơ quan chức năng, hoạt động đào móng và thi công tại một công trường xây dựng gần trạm xăng có thể là nguyên nhân khiến cấu trúc đất bên dưới bị mất ổn định. Việc tác động sâu vào nền đất trong thời gian dài được cho là đã làm suy yếu lớp địa chất, dẫn tới hiện tượng sụt lún đột ngột.

Theo truyền thông địa phương, điểm sụt lún nằm ngay trong khuôn viên một trạm xăng, nơi có hai cửa hàng đang hoạt động. (Ảnh: Mirror)

Hiện chính quyền Cairo đã mở cuộc điều tra kỹ thuật để xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan, đồng thời rà soát lại toàn bộ các dự án xây dựng đang triển khai trong khu vực New Cairo là nơi tập trung nhiều công trình dân cư và thương mại mới.

Lời cảnh báo về an toàn đô thị

Thông tin từ truyền thông Nga Fontanka, sự cố lần này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về rủi ro địa chất tại các đô thị phát triển nhanh, nơi mật độ xây dựng dày đặc và nhiều dự án thi công song song. Các chuyên gia cho rằng, nếu công tác khảo sát nền đất và giám sát thi công không được thực hiện nghiêm ngặt, nguy cơ hố sụt xuất hiện bất ngờ giữa khu dân cư là hoàn toàn có thể xảy ra.

Với người dân sống và làm việc tại những khu vực đang xây dựng, việc chú ý tới các dấu hiệu bất thường của mặt đất như nứt nền, lún cục bộ hay rung chấn nhỏ – được khuyến cáo là không nên chủ quan, bởi chỉ trong vài giây, một tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

Tác giả: Nguyệt Phạm (Theo Mirror, The Sun)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn