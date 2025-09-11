Kinh hoàng nhân viên vườn thú 30 năm bị bầy sư tử cắn xé ngay trước mắt du khách ở Bangkok

Cảnh tượng sư tử tấn công nhân viên vườn thú quận Khannayao ngày 10-9 - Ảnh: KHAOSOD

Theo báo Khaosod, ông Jian chăm sóc sư tử và hổ tại Vườn thú quận Khannayao đã được 30 năm. Đại tá Niruchpon Yothamat từ Đồn cảnh sát quận Khannayao cho biết vụ tai nạn xảy ra lúc 11h trưa 10-9, khi ông Jian xuống xe nhặt đồ.

Một con sư tử trong đàn đã vồ lấy ông Jian từ khoảng cách 10m, khi ông đang cúi người xuống nhặt đồ và quay lưng lại với chúng. Con sư tử vật ông xuống đất, trước khi vài con khác nhảy vào cắn xé ông.

Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra suốt 15 phút khiến các du khách - gồm cả người Thái Lan và khách nước ngoài - sợ hãi tột độ. Họ chỉ dám nhấn còi và la hét từ trong xe với hy vọng đuổi được đàn sư tử đi.

Đại tá Thawatchai Kanchanarin, cựu bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Phramongkutklao, đã chứng kiến vụ tai nạn. Ông cho biết mọi người ban đầu chỉ nghĩ rằng đàn sư tử đang chơi đùa với người chăm sóc thân thuộc. Ông giải thích: "Mọi người nghĩ rằng đám sư tử đang cố gắng ôm lấy ông ta, nên không một ai đến gần khu vực ấy".

Cuộc điều tra cho thấy ông Jian đã cho bầy thú ăn mà không tuân thủ các quy trình an toàn của vườn thú. Những nhân viên khác của vườn thú đã can thiệp và đưa ông đến bệnh viện, nhưng ông bị thương quá nặng và qua đời ngay khi đến nơi.

Đây là vụ tai nạn đầu tiên xảy ra trong lịch sử Vườn thú quận Khannayao.

Tác giả: Hiếu Nhân

Nguồn tin: tuoitre.vn