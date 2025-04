Kinh hoàng clip giáo viên xách ngược chân trẻ 20 tháng tuổi, đánh đập dã man

Tối 11-4, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ giáo viên đánh trẻ mầm non một cách dã man.

Clip ghi lại cảnh nữ giáo viên hành hạ em bé mới 20 tháng tuổi khiến nhiều người phẫn nộ

Nội dung clip cho thấy sự việc xảy ra vào thời điểm hơn 11 giờ 55 phút ngày 11-4. Trong clip, các cháu bé đang nằm ngủ trưa thì một cô gái được cho là cô giáo mầm non đi tới tủ đựng đồ dùng, lấy một dụng cụ giống cây thước. Sau đó, cô giáo tiến lại cầm 1 chân của một cháu bé xốc ngược lên, rồi liên tục lấy dụng cụ giống cây thước đánh mạnh vào người cháu bé.

Clip đăng tải hơn 1 giờ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, hàng trăm lượt xem

Trong bài viết, tài khoản Facebook T.T viết: "Nhà trẻ ở Quế Mỹ, Quế Sơn giữ trẻ mà buổi trưa đóng cửa đánh con em như vậy rồi chiều em đón thấy dấu trên mặt hỏi thì cô nói đó nằm cấn giường.

Con em đi trẻ gần 1 tháng mà không cho check cam đây là phụ huynh khác vô tình coi được chớ như lúc người khác không thấy rồi đánh con em rồi sao nữa.

Cứ nghĩ ở quê không có này lại bị với chính con mình.

Nhỏ mới 20 tháng mà đánh nhận cây vô họng hắn thử hỏi sao về nhà không sợ không giật mình cho được

Con e đi gần 1 tháng mà còn bị đánh vậy rồi lúc mới đi nó khóc rồi đánh sao nữa".

Sau khi clip được đăng hơn 1 giờ đã có hàng trăm ngàn lượt xem, hàng ngàn lượt người vào bình luận, chia sẻ.

Nhiều trang Facebook cũng tải đăng lại clip, thu hút sự quan tâm, bình luận phẫn nộ của người dùng mạng.

Tối 11-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phan Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ.

Ông Mạnh cho biết địa phương đã nắm thông tin và đang chỉ đạo Công an xã vào cuộc điều tra làm rõ.

Tác giả: Trần Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động