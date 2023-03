Kinh hoàng cảnh trực thăng quân sự rơi từ trên trời xuống đất

Your browser does not support the video tag.

Nguồn clip: Thesun

Đoạn clip được đăng tải lên mạng ghi lại khoảnh khắc một chiếc trực thăng ở Colombia bị mất kiểm soát và lao thẳng xuống đất khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Cụ thể, cảnh tượng kinh hoàng này được người dân ở thị trấn Quibdó ghi lại từ cửa sổ. Họ liên tục la hét khi thấy chiếc trực thăng rơi xuống.

Tổng thống Colombia, Gustavo Petro, đã xác nhận vụ tai nạn trên Twitter: "Vài phút trước, một chiếc trực thăng của Quân đội đã bị rơi ở Quibdó khi nó đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tế. Tôi đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng di chuyển ngay lập tức đến khu vực này".

Chưa đầy một tiếng rưỡi sau, Tổng thống Petro cập nhật tin tức về số người thiệt mạng và danh tính của họ: "Tôi rất buồn khi phải thông báo rằng không có người sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Quibdó. Tôi xin chia buồn cùng các gia đình của các chiến sĩ trong thời khắc đau thương này. Chúng tôi sẽ không để họ phải đơn độc".

Được biết, một trong những nạn nhân của vụ tai nạn là Trung úy Julieth García - Cô là nữ phi công lái trực thăng đầu tiên trong Quân đội Quốc gia Colombia.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn