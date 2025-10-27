Kiev tấn công buộc Matxcơva tạm đóng cửa 2 sân bay

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đang nóng lên khi hai bên tiếp tục tấn công nhau dữ dội.

Theo báo Ukrainska Pravda, trong bài phát biểu hằng đêm vào tối 26-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin: "Chỉ riêng trong tuần này, Nga đã sử dụng gần 1.200 drone tấn công và 50 tên lửa các loại, phần lớn là tên lửa đạn đạo, nhắm vào Ukraine. Việc phòng thủ trước mối đe dọa như vậy chỉ có thể là nỗ lực chung và không một quốc gia nào trên thế giới phải đơn độc chống lại điều này".

Trong diễn biến khác, theo Thị trưởng Sergei Sobyanin của Matxcơva, hàng chục drone đã nhắm mục tiêu vào thủ đô của Nga vào đêm 26 và sáng 27-10.

Lực lượng Nga được cho là đã bắn hạ ít nhất 31 drone của Ukraine bay về hướng Matxcơva. Các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Matxcơva đã tạm ngừng hoạt động để ứng phó với mối đe dọa từ drone.

Theo các kênh Telegram của Nga, tiếng nổ được ghi nhận ở nhiều khu vực trong thành phố và vùng lân cận. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Kênh tin tức Astra của Nga tường thuật một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho dầu ở thành phố Serpukhov thuộc vùng Matxcơva vào tối 26-10. Chính quyền địa phương không tiết lộ nguyên nhân vụ cháy và cho biết ngọn lửa đã được dập tắt.

Giới chức Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về các vụ việc nói trên.

Khói bốc lên trên các tòa nhà gần Matxcơva (Nga) trong cuộc tấn công bằng drone được ghi nhận vào đêm 26 và rạng sáng 27-10 - Ảnh: ASTRA

Trong cuộc phỏng vấn trên báo The Sunday Times (Anh) cuối tuần trước, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tiết lộ: Tổng thống Volodymyr Zelensky - trong cuộc trao đổi gần đây nhất giữa hai người - nói rằng Ukraine sẵn sàng chiến đấu chống lại Nga thêm vài năm nữa.

"Tổng thống Zelensky đã nói với tôi rằng ông hy vọng chiến tranh sẽ không kéo dài đến 10 năm, nhưng Ukraine sẵn sàng chiến đấu thêm hai hoặc ba năm nữa" - ông Tusk thuật lại về cuộc trao đổi giữa hai người, được cho là diễn ra hôm 23-10.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm qua nhưng chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Hôm 22-10, lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt lớn với Nga liên quan cuộc chiến ở Ukraine, nhắm vào hai tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga là Lukoil và Rosneft cùng 34 công ty con của họ.

Trong bài phát biểu tối 26-10, ông Zelensky cập nhật các thông tin mới: "Tôi đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức, và chúng tôi cũng đang thảo luận với một số đối tác châu Âu khác về hệ thống Patriot.

Tôi đặc biệt muốn cảm ơn Vương quốc Anh và Pháp. Pháp đã quyết định cung cấp thêm máy bay chiến đấu Mirage và tên lửa phòng không cho Ukraine, trong khi Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi về phòng không, gồm cả tên lửa và sản xuất drone đánh chặn. Ngoài ra còn có những quyết định mới từ Phần Lan và Tây Ban Nha về đóng góp cho chương trình Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL)".

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn