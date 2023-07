Kiên trì, chủ động, sáng tạo, linh hoạt nhằm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

30 Nghị quyết được biểu quyết thông qua trong kỳ họp: 1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. 2. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương. 3. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Nghệ An. 4. Nghị quyết phân bổ vốn dự phòng và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách địa phương. 5. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 6. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 7. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 8. Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An. 9. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển vận chuyển container quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển hàng hóa bằng container đi, đến cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 10. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 11. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 12. Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách thực hiện các đề án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thành. 13. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 14. Nghị quyết bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh về lệ phí đăng ký cư trú và diện tích nhà ở tối thiểu đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 15. Nghị quyết mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 16. Nghị quyết quy định một số chế độ hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy bắt buộc; cai nghiện ma túy tự nguyện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 17. Nghị quyết về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 18. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An. 19. Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục để thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 20. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 21. Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế - dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 22. Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 23. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 24. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2024. 25. Nghị quyết về tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 26. Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay”. 27. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. 28. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. 29. Nghị quyết về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. 30. Nghị quyết về hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Cấp điện cho Đồn Biên phòng Châu Khê (553)/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An.