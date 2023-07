Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri TP Vinh sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và trước Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII

Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại thành phố Vinh có Đại biểu Quốc hội Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GĐ&ĐT; các Đại biểu HĐND tỉnh: Lê Đình Lý – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phan Thị Hoan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Nguyễn Duy Cần – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo TP Vinh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, diễn ra đợt 1 (từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023) và đợt 2 (từ ngày 19 đến 24/6/2023). Sau 23 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đồng thời, các cử tri cũng đã được nghe các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kiến nghị nhiều vấn đề về đời sống dân sinh

Qua nghe các báo cáo, các cử tri bày tỏ phấn khởi và đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Cử tri phản ánh thực trạng hiện phường Đông Vĩnh có 15.000 nhân khẩu nhưng không có trường THCS, con em phường Đông Vĩnh phải đi học xa, không đảm bảo an toàn; phụ huynh và học sinh rất bức xúc. Các cử tri kiến nghị HĐND tỉnh, Sở GD&ĐT điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống trường THCS để cho chủ trương tái thành lập trường THCS Đông Vĩnh nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân trên địa bàn.

Phản ánh giá đền bù đất nông nghiệp hiện nay là 100.000đ/m2, hỗ trợ thêm 3 lần, tương đương 200 triệu/sào trên địa bàn thành phố; cho nên khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án như: Dự án khu đô thị mới phường Đông Vĩnh và phường Cửa Nam, người dân không đồng tình do giá bồi thường thấp. Giá hỗ trợ cho các thửa đất bỏ hoang (do sâu, trũng không sản xuất được) chỉ bằng 1/2 giá bồi thường (100 triệu/sào) nên nhân dân không đồng tình. Cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất.

Cử tri Nguyễn Huy Cương – phường Đông Vĩnh đề nghị cần quy hoạch lại khu vực chợ Đông Vĩnh để không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự tại địa bàn

Việc hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội khối hiện nay còn nhiều bất cập, cử tri đề nghị HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu có hình thức linh hoạt hơn (những nơi làm đường nhựa hoặc bê tông tươi có thể hỗ trợ bằng tiền mặt) để thực hiện công trình hiệu quả. Đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng cần giám sát chặt chẽ chất lượng nước sinh hoạt của Công ty cấp nước Nghệ An khi người dân vẫn phải trả tiền nước giá cao nhưng chất lượng nước không đảm bảo.

Cử tri Ngô Xuân Cảnh - xã Hưng Đông đề nghị tỉnh nghiên cứu tăng chế độ phụ cấp cho những người làm cán bộ hội, có chế độ phụ cấp hỗ trợ cho các hội xã hội tại các khối, xóm

Cử tri quan tâm nhiều đến các quy định mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) nhất là quy định về tăng tuổi nghỉ hưu, việc thay đổi thời gian làm việc và các quy định liên quan đến chế độ làm thêm giờ… và đề nghị cần tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, đơn vị có liên quan nhằm đánh giá tác động việc thay đổi để có quy định phù hợp.

Cùng với đó, cử tri phản ánh hiện nay việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại phường, xã còn nhiều bất cập, nhất là việc cài đặt phần mềm định danh điện tử Vneid do thiếu máy móc, thiết bị; đề nghị Quốc hội, tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ về công nghệ thông tin cho cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời, các cử tri còn phản ánh về bất cập trong chi trả chế độ cho các đối tượng hưởng chính sách an ninh xã hội thông qua tài khoản ngân hàng; kiến nghị xây dựng cầu vượt đi qua đường Nguyễn Trường Tộ nhằm giải tỏa ách tắc giao thông…

Đại biểu Quốc hội Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2022

Cử tri cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, quản lý và có chế tài xử lý nghiêm những vi phạm trên môi trường mạng. Cần tăng cường giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, cần xử lý nghiêm cán bộ có hành vi tham nhũng, hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Đại biểu HĐND tỉnh Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Cử tri bày tỏ sự quan tâm, lo lắng trước các vụ việc mất an toàn về cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh bất thường xảy ra trong thời gian qua; tuy nhiên các biện pháp, phương tiện, nguồn lực để thực hiện cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống tai nạn rủi ro chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Các cử tri đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương cần quan tâm.

Khu công nghiệp nhỏ Đông Vĩnh hầu hết là các doanh nghiệp thuê đất sản xuất không hiệu quả, sản xuất gỗ bóc, bao bì, gỗ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, khói bụi, nước thải, mùi sơn... ảnh hưởng đời sống nhân dân; một số doanh nghiệp thuê đất để cho thuê lại hưởng chênh lệch. Cử tri đề nghị tỉnh nghiên cứu để di chuyển một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất gây ô nhiễm môi trường như sản xuất gỗ, ván ép, chế biến gỗ ra khỏi Khu công nghiệp nhỏ Đông Vĩnh.

Hiện nay, một số người dân lớn tuổi có nhu cầu vào các cơ sở chăm sóc người già nhưng ở Nghệ An chưa có, phải vào tỉnh Hà Tĩnh hoặc đi nơi khác. Cử tri mong muốn tỉnh sớm đưa vào kế hoạch xây dựng nhà dưỡng lão, đáp ứng nhu cầu chăm sóc cho người già trên địa bàn tỉnh.

Các cử tri cũng đề nghị tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện nhất là ở tuyến dưới; đẩy mạnh công tác quản lý, đào tạo về chuyên môn và đạo đức cho đội ngũ y bác sĩ để góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đề nghị chỉ đạo hệ thống y tế, bệnh viện trên địa bàn ứng dụng đồng bộ “Sổ sức khỏe điện tử”, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc theo dõi và chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân; tăng cường công tác kiểm tra việc hành nghề y dược tư nhân, bán thuốc không có bảng giá công khai, hành nghề không có bằng cấp, kiểm tra, xử lý nghiêm và công khai những cơ sở vi phạm...

Không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố

Trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cho biết tại Khu công nghiệp nhỏ Đông Vĩnh hiện có 7 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hàng năm, UBND thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy, các doanh nghiệp đi vào hoạt động giải quyết được việc làm cho rất nhiều lao động; chưa có đủ cơ sở để xác định các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường đến mức phải đình chỉ, chuyển địa điểm sản xuất. Kiến nghị của cử tri về bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp là chính đáng, tuy nhiên phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về việc tái thành lập Trường THCS Đông Vĩnh, thành phố Vinh đã kiến nghị với tỉnh đồng ý cho chủ trương tái thành lập Trường THCS Đông Vĩnh; đề nghị phường Đông Vĩnh chuẩn bị các điều kiện, cơ sở pháp lý để sớm thực hiện nội dung này...

Ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

Tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến của cử tri, ông Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết đối với kiến nghị xây dựng cầu vượt đi qua đường Nguyễn Trường Tộ nhằm giải tỏa ách tắc, về giải pháp lâu dài cần phải tính toán kỹ vì cần nguồn kinh phí lớn và phải giải tỏa nhiều hộ dân. Giải pháp trước mắt là dùng biện pháp hành chính nhằm giảm lưu lượng xe qua lại trong một số thời gian nhất định trong ngày.

Về chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ xóm, thôn, khối, bản, Bí thư Tỉnh ủy cho biết hiện tỉnh đã giao Sở Nội vụ tham mưu lấy ý kiến các huyện, thành, thị, các ngành để tham mưu HĐND tỉnh sớm có quyết sách nâng cao chế độ chính sách cho đội ngũ này. Đồng thời, tỉnh sẽ nghiên cứu cụ thể Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và các văn bản pháp quy khác để xem xét cơ chế chính sách, cơ cấu tổ chức ở khối, xóm, thôn, bản, tổ dân phố một cách phù hợp nhất.

Về vấn đề bảo vệ môi trường, Bí thư Tỉnh ủy cho biết quan điểm của tỉnh là kiên quyết loại bỏ các dự án gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế. Đối với công tác kiểm soát nguy cơ gây sự cố môi trường và các vấn đề ô nhiễm môi trường, tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT quan tâm thực hiện, được thể hiện trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư.

Về chi trả chế độ cho các đối tượng hưởng chính sách an ninh xã hội thông qua tài khoản ngân hàng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần thực hiện phù hợp với từng địa bàn. Tỉnh sẽ tiếp thu kiến nghị của người dân và phản ánh với Bộ chuyên ngành để có nghiên cứu, xem xét và có hướng dẫn phù hợp...

