Kiến nghị phân luồng vận tải hành khách ở TP Vinh

Tham gia đối thoại có đại diện 31 doanh nghiệp vận tải, nhà xe đang hoạt động trên tuyến đi các tỉnh phía Bắc và tuyến nội tỉnh theo Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48.

Theo đại diện Công ty CP Bến xe Nghệ An, thời gian gần đây, đơn vị này liên tục nhận được các ý kiến phản ánh, khiếu nại về công tác tổ chức, bố trí lộ trình tuyến từ các nhà xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô ở các tuyến ngoại tỉnh phía Bắc và tuyến huyện đi QL7, QL48. Các ý kiến tuy phản ánh đúng thực trạng nhưng còn mang tính chất đơn lẻ, cho nên để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đơn vị đã quyết định đứng ra tổ chức đối thoại để ghi nhận các ý kiến, sau đó làm cầu nối chuyển tiếp các ý kiến này tới cơ quan chức năng liên quan.

Cuộc đối thoại giữa các doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh tỉnh Nghệ An chuẩn bị sắp xếp lại hoạt động vận tải vào cuối tháng 4/2023

Tại buổi đối thoại, ông Phan Đình Ngọc – đại diện nhà xe Hùng Cúc cho biết: “Bến xe Bắc Vinh rất đẹp, nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố được đưa vào hoạt động vào tháng 4/2018. Bến có hạ tầng đồng bộ kết nối ra đường Thăng Long rộng thênh thang. Thế nhưng để đảm bảo ATGT, ngay từ khi bắt đầu vận hành tỉnh đã yêu cầu các xe khách đi từ bến này phải đi theo đường gom, chui qua gầm cầu, rồi vòng lại về đường 1 cũ mới ra Bắc. Trong khi, bến xe Phía Đông mãi năm 2020 mới đi vào hoạt động, nhưng xe ở bến này lại được “ưu ái” cho đi qua mặt Bến xe phía Bắc. Xét về ATGT, lộ trình xe đi từ bến này ra QL46 ra ngã ba Quán Bánh, rẽ đường Thăng Long còn có mật độ xe đông đúc hơn, đường khúc khuỷu hơn, nguy cơ mất an toàn hơn nhiều.

Đại diện nhà xe Hùng Cúc kiến nghị tỉnh Nghệ An sắp xếp lại lộ trình hoạt động các xe hoạt động ở bến xe Phía Đông để tránh chồng chéo với các xe đang hoạt động ở bến xe phía Bắc

Đồng quan điểm, ông Trần Thành Vinh – Chủ xe Thành Vinh kiến nghị: các tổ chức lộ trình chạy xe ở bến xe phía Đông là bất hợp lý, chồng chéo đã tạo ra tình trạng tranh giành khách giữa các xe của 2 bến, gây bức xúc cho các doanh nghiệp, nhà xe. Xe trong bến Bắc Vinh ra phải đi vòng, còn xe từ bến phía Đông đi qua cổng lại dừng đón trả khách khiến chúng tôi bức xức vô cùng. Chúng tôi mong muốn làm sao từ nay đến 30/4, các sở ban ngành sẽ có biện pháp sắp xếp phù hợp. Xe ở bến phía nào thì đi phía đó: xe bến xe phía Đông thì đi theo phía Đông theo QL46 xuống Cửa Lò rồi ra Nam Cấm hoặc không thì cho đi qua cầu vượt Quán Bánh, ra đường tránh Vinh rồi ra Bắc chứ không đi qua khu vực cổng của Bến xe phía Bắc.

Đại diện doanh nghiệp Thành Vinh bức xúc về việc các ô tô xuất phát từ bến xe phía Đông được đi theo Quốc lộ 1A sau đó đi cắt qua cổng của bến xe phía Bắc Vinh để đón và trả khách.

Nhiều chủ doanh nghiệp vận tải có mặt tại buổi đối thoại cùng đồng tình với phương án này. Họ cho rằng nhiều tỉnh thành có 4 bến xe Đông - Tây - Nam - Bắc vận hành rất tốt, không chồng chéo. Vậy nên, Nghệ An nên học hỏi và tổ chức phân bổ lại tuyến theo đúng định hướng “bến phía nào thì đi đường phía đó” thì tình trạng chồng chéo và các vấn đề nêu trên sẽ được giải quyết.

Ngoài ra, hàng loạt các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đề nghị lực lượng TTGT, CSGT, Công an địa phương xử lý nghiêm những nhà xe chạy vượt tuyến từ Con Cuông, Tương Dương theo QL7 lên Kỳ Sơn tranh giành, đón trả; Xem xét quy hoạch tách riêng hệ thống xe bus nội thành và liên huyện; xử lý triệt để tình trạng xe khách ngoại tỉnh khác chạy xuyên trung tâm thành phố vào ban đêm dừng đỗ bắt khách dọc đường, trước cổng bến xe khách đồng thời đặt biển cấm đón – trả khách tại các điểm đèn đỏ nằm trên tuyến đường Thăng Long.

Bến xe Bắc Vinh được đầu tư hiện đại

Ông Trần Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Nghệ An cho biết: Các ý kiến của buổi đối thoại sẽ được Công ty Cổ phần Bến xe Nghệ An tập hợp để làm văn bản kiến nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng liên quan xem xét để sớm điều chỉnh, tạo sự kết nối và môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho các nhà xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, nhất là khi Nghệ An chuẩn bị điều chuyển tất cả các xe khách đang hoạt động ở Bến xe Chợ Vinh sang Bến xe phía Nam vào 30/4 tới.

Ông Thành cũng chia sẻ: Chúng tôi cũng như các đơn vị kinh doanh vận tải luôn mong muốn cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An có phương án bố trí sắp xếp luồng tuyến một cách hợp lý. Để tạo môi trường thuận lợi cho các nhà xe và doanh nghiệp khai thác bến cùng phát triển. Đối với luồng tuyến, chúng tôi thống nhất đề nghị xây dựng lại lộ trình xe chạy từ bến xe Đông ra đường QL46 đi lên cầu vượt Quán Bánh, đến đường tránh Vinh rồi ra Bắc và ngược lại; hoặc bố trí lộ trình theo hướng bến là Bến xe phía Đông đi theo QL46 về phía Cửa Lò, ra Nam Cấm, rồi ra Bắc và ngược lại. Đồng thời, sau khi tổ chức sắp xếp lại hoạt động vận tải sẽ cho cắm biển cấm xe khách tuyến cố định đi vào nội đô ở đầu các trục đường cửa ngõ vào thành phố.”

Hiện tại, Bến xe Bắc Vinh hiện có 15 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đi các tỉnh phía Bắc với 77 đầu xe, thuộc 25 đơn vị kinh doanh vận tải; 3 tuyến nội tỉnh đi các huyện với 26 đầu xe, thuộc 6 đơn vị kinh doanh vận tải. Từ khi bến xe phía Đông đi vào hoạt động năm 2020, các doanh nghiệp, nhà xe đang hoạt động ở bến này liên tục bị tranh giành khách khiến các nhà xe đối mặt với nhiều khó khăn.

Tác giả: Hải Đăng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn