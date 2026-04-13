Kiểm tra SIM của mình có thuộc diện bị khóa sau 15/4

Ngày 31/3. Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định mới nằm trong Thông tư 08/2026, nhằm siết lại tình trạng SIM không chính chủ. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo thời gian qua. Từ mốc 15/4, người dùng có thể tự xác nhận số điện thoại bản thân sở hữu thông qua ứng dụng VNeID. Trước đó, dịch vụ này do phía nhà mạng cung cấp.

Quy định mới cũng áp dụng quản lý các thuê bao di động có thông tin đăng ký chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được đối soát, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần thực hiện chuẩn hóa thông tin. Những trường hợp chưa đạt yêu cầu, sẽ lần lượt bị khóa một chiều sau 60 ngày, 2 chiều sau 120 ngày. Cuối cùng, số điện thoại sẽ bị thu hồi sau 5 ngày từ thời điểm khóa 2 chiều.

Quy trình xác thực thông tin SIM theo quy định mới của Thông tư 08. Ảnh: Xuân Sang.

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN được áp dụng đối với cả thuê bao mở mới và loại đã phát hành. Với SIM số mới, người dùng bắt buộc phải thực hiện xác thực thông tin đầy đủ và chụp ảnh chân dung tại thời điểm đăng ký dịch vụ với nhà mạng để được kích hoạt dịch vụ.

Trường hợp thuê bao đã phát hành, các khách hàng sử dụng thông tin cá nhân cũ (như chứng minh nhân dân 9 số trước đây) để đăng ký với nhà mạng thì cần phải cập nhật lại thông tin chuẩn xác với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư để tiếp tục sử dụng dịch vụ.

Với SIM thuộc nhóm cần phải cập nhật lại thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn của tổng đài nhà mạng. Từ 15/4, dữ liệu này cũng được cung cấp trên app VNeID. Trong trường hợp muốn xem thông tin bản thân trước mốc thời gian này, độc giả có thể thực hiện nhắn tin theo cú pháp “TTTB số Căn cước công dân” gửi đến tổng đài 1414.

Với khách hàng chưa cập nhật số CCCD, vẫn dùng số chứng minh nhân dân cũ trên SIM, cần soạn tin nhắn với nội dung “TTTB số Chứng minh nhân dân” gửi đến tổng đài 1414.

Tổng đài sẽ phản hồi lại sau vài giây, với nội dung gồm thông tin chi tiết của số điện thoại di động đang sử dụng, bao gồm họ, tên, ngày sinh, số căn cước công dân, nơi cấp, ngày cấp… Nếu kết quả do tổng đài 1414 cung cấp khớp với thông tin cá nhân hiện nghĩa là thuê bao di động đảm bảo điều kiện. Ngược lại, chủ SIM phải tiến hành chuẩn hóa thông tin số điện thoại.

Để xem lại tất cả số điện thoại được đăng ký bằng thông tin bản thân, người dùng cũng có thể mở app VNeID, đăng nhập, chọn mục Ví giấy tờ > Số điện thoại và nhập mật khẩu cấp 2 nhằm theo dõi.

Ngoài ra sau ngày 15/4, người dùng cần chú ý theo dõi tin nhắn thông báo của tổng đài, app nhà mạng và ứng dụng VNeID để biết số di động bản thân đang sử dụng có thuộc diện cần chuẩn hóa thông tin hay không, tránh bị gián đoạn liên lạc.

Tác giả: Hà Mi

Nguồn tin: znews.vn