Đã đến lúc iPhone 17 bỏ hẳn khay SIM

Tại thị trường Mỹ, trong 3 thế hệ iPhone ra mắt gần đây, Apple đã loại bỏ khe cắm thẻ SIM vật lý, thay thế bằng eSIM. Với dòng iPhone 17 Air sắp ra mắt, nhiều thông tin cho rằng sản phẩm bán ra ở mọi thị trường đều không có thẻ SIM.

Google cũng theo chân Apple loại bỏ khe SIM của dòng Pixel 10, Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL bán tại Mỹ. Trong tương lai, sẽ có nhiều nhà sản xuất tiếp tục thay thế hoàn toàn thẻ SIM vật lý bằng eSIM trên smartphone.

Giai đoạn giao thời

Thẻ SIM điện thoại từng trải qua nhiều giai đoạn, từ thế hệ SIM đầu tiên có kích thước tiêu chuẩn 85,6 x 53,98 mm. Theo thời gian, thành phần này được thu nhỏ dần thành chuẩn mini-SIM đến micro-SIM và hiện nay là nano-SIM, có mặt trên hầu hết điện thoại ra mắt trong vòng 10 năm trở lại đây.

Khi ra mắt, eSIM hứa hẹn một tiêu chuẩn toàn cầu, giúp người dùng dễ dàng kích hoạt thẻ SIM mới khi đến một quốc gia khác. Các liên minh trong ngành công nghiệp di động cam kết eSIM sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, cho phép chuyển SIM từ điện thoại này sang điện thoại khác hoặc giữa các mạng với vài thao tác chạm.

Trên thực tế, eSIM hiện nay phức tạp hơn nhiều. Hầu hết nhà mạng lớn trên toàn cầu đều cung cấp dịch vụ eSIM nhưng không phải tất cả đều hỗ trợ eSIM cho khách hàng trả trước.

Một số nhà mạng yêu cầu người dùng liên hệ dịch vụ khách hàng, tải xuống ứng dụng để kích hoạt hoặc làm theo các thủ tục phức tạp khác. Ngay cả với thuê bao trả sau, quá trình chuyển đổi thẻ SIM cũng không đơn giản như hứa hẹn.

Việc chuyển eSIM giữa các điện thoại cũng gặp vấn đề tương tự. Một số nhà mạng hỗ trợ nhanh chóng, trong khi một số khác yêu cầu can thiệp bằng phần mềm hoặc một hình thức đăng ký nào đó.

Để eSIM trở thành tiêu chuẩn tương lai của kết nối di động, các bên còn nhiều việc phải làm. Nhà mạng cần gạt bỏ lợi ích riêng để xây dựng một tiêu chuẩn eSIM toàn cầu, có thể tương thích và hỗ trợ rộng rãi.

Ưu thế và tương lai của eSIM

Lợi thế rõ ràng nhất của eSIM so với SIM vật lý là số lượng. Người dùng có thể cấu hình cùng lúc 4-5 eSIM trên điện thoại, trong khi số lượng SIM vật lý được hỗ trợ trên điện thoại thường là 2 hay 3.

Một ưu điểm khác là eSIM không cần thêm một khe cắm trên máy, giúp giảm bớt thành phần linh kiện và tiết kiệm không gian cho smartphone, vốn ngày càng chật chội theo thời gian, khiến các nhà sản xuất tìm mọi cách tối ưu.

Rắc rối hiện nay đối với eSIM xuất phát từ việc tồn tại cả khe SIM vật lý lẫn eSIM trên cùng một thiết bị. Nếu biến eSIM thành tiêu chuẩn, loại bỏ hoàn toàn SIM vật lý, các trở ngại liên quan đến việc không tương thích, khó chuyển đổi cũng sẽ được tháo gỡ khi mọi nhà mạng trên thế giới đều dùng eSIM.

Một động thái quyết liệt như vậy sẽ buộc nền công nghiệp di động toàn cầu nhanh chóng áp dụng một tiêu chuẩn eSIM, không chỉ tập trung vào việc tối đa hóa doanh thu của từng nhà mạng mà còn hướng đến việc giúp họ có thể thu hút thêm khách hàng mới.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng tương lai ngắn hạn của SIM di động vẫn duy trì như hiện tại, có cả SIM vật lý lẫn eSIM. Việc chuyển đổi eSIM ở nhiều quốc gia vẫn còn dè dặt, khiến cho ý tưởng về một tiêu chuẩn toàn cầu vẫn còn khá xa vời.

