Người dùng tự xác thực SIM qua VneID

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, người dân có thể tra cứu toàn bộ số điện thoại đứng tên mình trên VNeID, xác nhận các số đang sử dụng và phản ánh những thuê bao không thuộc quyền sở hữu. Đây là thay đổi đáng chú ý khi trước đó việc xác thực chủ yếu do doanh nghiệp viễn thông thực hiện.

Thực tế, nhiều SIM được đăng ký từ trước đã bị cho mượn, chuyển nhượng nhưng chưa cập nhật thông tin, tiềm ẩn rủi ro bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật. Việc trao quyền chủ động cho người dùng được kỳ vọng giúp “làm sạch” dữ liệu thuê bao từ gốc.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà mạng sẽ yêu cầu xác minh trong 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao bị khóa một chiều, sau đó có thể bị khóa hai chiều và thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, các thuê bao đã liên kết với VNeID mức 2 hoặc căn cước công dân gắn chip sẽ được miễn xác thực lại, trừ khi thay đổi thiết bị sau ngày 15/6.

Từ thời điểm này, khi SIM được sử dụng trên thiết bị mới, hệ thống sẽ phát hiện và tạm dừng chiều gọi đi, nhắn tin trong tối đa hai giờ, đồng thời yêu cầu người dùng xác thực khuôn mặt. Nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị gián đoạn dịch vụ.

Việc xác thực sinh trắc học có thể thực hiện bằng cách đối chiếu khuôn mặt với dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc dữ liệu do nhà mạng lưu trữ. Hệ thống được yêu cầu đảm bảo độ chính xác cao và có khả năng phát hiện các hình thức giả mạo như ảnh, video hay mặt nạ 3D.

Với các thuê bao chưa hoàn tất xác thực, người dùng có tối đa 30 ngày để bổ sung. Quá thời hạn này, dịch vụ sẽ bị dừng hai chiều và có thể bị chấm dứt hoàn toàn nếu tiếp tục không thực hiện.

Quy định mới được đánh giá là bước tiếp theo sau Luật Viễn thông 2023, hướng tới mục tiêu mỗi số điện thoại gắn với một danh tính xác thực. Không chỉ tăng cường quản lý, chính sách này còn giúp người dùng chủ động bảo vệ mình trước các rủi ro trong môi trường số.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: daidoanket.vn