Kích cầu tiêu dùng cuối năm, các hãng xe đua nhau giảm giá

Sức mua hồi phục chậm cùng với việc phân khúc sedan hạng B đang đánh mất vị thế khiến các nhà sản xuất, đại lý phân phối tiếp tục "tăng lực" vào cuộc đua giảm giá cho các mẫu xe thuộc phân khúc này.

Nhiều chiêu giảm giá kích cầu

Hiện nay, phần lớn các xe mẫu sedan hạng B tại Việt Nam đều có mức giá trong khoảng 380 - 600 triệu đồng.

Trong đó, các mẫu xe như Honda City, Hyundai Accent, Toyota Vios vốn đã được nhận ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP cũng được nhà sản xuất phân phối hỗ trợ 50% còn lại.

Cụ thể, chương trình này được Honda Việt Nam áp dụng với các phiên bản City G, L với giá trị khoảng 56 - 60 triệu đồng. Các phiên bản Toyota Vios G, Vios E MT, CVT cũng được Toyota Việt Nam áp dụng các ưu đãi tương tự. Như vậy, trong tháng 9/2023 khách hàng mua một trong các phiên bản của những dòng xe kể không phải mất tiền đóng lệ phí trước bạ khi đã được Chính phủ và nhà sản xuất phân phối ưu đãi.

Với Hyundai Accent, các đại lý triển khai chương trình giảm giá 25 - 30 triệu đồng. Kết hợp với chính sách giảm lệ phí trước bạ theo Nghị định 41/2023/NĐ-CP, tổng ưu đãi khách hàng mua Accent được hưởng cũng gần như tương đương Honda City, Toyota Vios.

Về phía các mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc, dù không được hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nhưng với chương trình ưu đãi từ nhà phân phối, khách hàng mua Mitsubishi Attrage trong tháng 9/2023 cũng không phải mất tiền đóng lệ phí trước bạ.

Mitsubishi Motor Việt Nam áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho tất cả các phiên bản Attrage.

Trong khi đó, Nissan Almera không được giảm lệ phí trước bạ như các đối thủ cạnh tranh nhưng nhà phân phối của hãng xe Nhật giảm tới 70 triệu đồng cho cả hai phiên bản Almera CVT và Almera CVT cao cấp. Qua đó, giúp Nissan Almera trở thành mẫu xe có mức giảm giá cao nhất ở phân khúc sedan hạng B hiện nay.

Hai mẫu xe còn lại gồm Kia Soluto, Mazda2 do THACO AUTO phân phối đều được giảm giá niêm yết như những tháng trước đây. Trong khi đó, Suzuki Ciaz bán ế nhất phân khúc nhưng chỉ được Suzuki Việt Nam ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Nhiều hãng xe giảm giá mạnh.

Không chỉ các xe mẫu sedan hạng B giảm giá, trước đó nhiều hãng xe sang cũng giảm giá khá sâu.

Cụt thể, Honda CR-V được giảm trực tiếp 150 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, xe còn được ưu đãi lệ phí trước bạ 50%. Như vậy, giá xe Honda CR-V giảm ít nhất 200 triệu đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam cũng tung ra chương trình ưu đãi dành cho khách mua xe trong tháng 8 và tháng 9/2023.

Cụ thể, đến hết tháng 9/2023, khách hàng đăng ký mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng sẽ được giảm 4,55% trên giá niêm yết của sản phẩm, tương đương khoảng 50% giá trị VAT. Đáng chú ý nhất là mẫu xe địa hình Mercedes-AMG G 63 nhận mức giảm giá cao nhất lên tới 534,6 triệu đồng.

Các đại lý Subaru Việt Nam cũng đang áp dụng mức giảm giá lên tới 367 triệu đồng cho mẫu xe Outback, đẩy giá bán của xe từ 2,099 tỷ đồng xuống 1,732 tỷ đồng. Lô xe được giảm giá mạnh thuộc phiên bản facelift mới nhất vừa ra mắt hồi tháng 4 vừa qua, không phải bản cũ.

Trong khi đó, các đại lý chính hãng của Audi tiếp tục thực hiện chương trình giảm giá các mẫu xe trong chương trình ưu đãi dài hạn từ tháng 6 và kéo dài đến tháng 9.

Cụ thể, ngoài giảm tiền mặt 300 triệu đồng cho các mẫu xe A4, A6, A8L, Q2, Q3, Q5, Q5 Sportback, Q7, A7 Sportback, Q8, nhà phân phối mẫu xe Đức còn tặng gói bảo hiểm vật chất hai năm hoặc quy đổi thành tiền từ 35-141 triệu đồng...

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính dẫn đến việc doanh số giảm sút trong thời gian qua do những khó khăn của nền kinh tế trong nước.

Để kích cầu mua sắm xe trong những tháng còn lại của năm 2023, các hãng xe từ phổ thông đến hạng sang đã đưa ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn. Đi kèm với đó là sự điều chỉnh trang bị cùng với giá bán để giành thị phần trên thị trường.

Khách Việt thờ ơ, sản lượng ô tô tiêu thụ giảm sâu

Mặc dù các hãng xe đều đã nỗ lực đưa ra các chương trình khuyến mại giá trị cao (tùy mẫu và phiên bản) để kích cầu thị trường, tuy nhiên, thị trường ôtô trong thời gian quan vẫn rất ảm đạm.

Theo thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), 7 tháng đầu năm 2023, tổng doanh số bán hàng ôtô trên toàn thị trường từ các đơn vị thành viên VAMA đạt 162.014 xe, giảm tới 30% so với cùng kì năm trước. Trong đó, doanh số bán xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng giảm 63%.

Xe giảm giá mạnh nhưng lượng khách mua khá ảm đạm.

Đáng chú ý, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B 7 tháng qua tại Việt Nam đạt 25.896 xe, giảm 18.032 xe, tương đương gần 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Doanh số này sụt giảm mạnh, trong đó xe du lịch giảm 34%, xe thương mại giảm 13% và xe chuyên dụng giảm 63% so với cùng kỳ năm trước. Xe lắp ráp trong nước tháng 7 chỉ đạt chỉ đạt 13.575 xe, giảm 12% so với tháng trước, xe nhập nguyên chiếc cũng giảm 48% so với tháng liền kề", đại diện VAMI đề cập.

Điều đáng nói, doanh số thị trường ôtô thời gian qua bị sụt giảm mạnh, kéo theo ngành công nghiệp hỗ trợ ôtô, cơ khí cũng bị ảnh hưởng nặng.

Trong khi đó, theo đánh giá của các doanh nghiệp, đại lý xe, sức mua thị trường sụt giảm nhanh ngoài dự báo khiến tồn kho tại showroom và nhà máy sản xuất ở mức đáng báo động.

"Trong ngắn hạn, nếu sức mua không được cải thiện và thị trường không tăng trưởng trở lại, để giảm áp lực tồn kho, các nhà sản xuất sẽ không thể duy trì nhịp sản xuất ổn định và buộc phải giảm công suất và nhân công, điều này sẽ tác động trực tiếp tới tình hình lao động - việc làm, từ đó ảnh hưởng tới an sinh xã hội", đại diện một hãng xe cho biết.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Việt Nam cho biết, nhu cầu tiêu dùng ôtô phụ thuộc rất nhiều yếu tố và có những biến động. Do đó, nếu được giảm thuế trước bạ người tiêu dùng sẽ là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên.

"Chính sách hỗ trợ được ban hành sẽ giúp người dân tiếp cận mức giá tốt, kích thích mua sắm trong bối cảnh thị trường tiêu thụ ôtô đang có xu hướng sụt giảm mạnh", ông Quyền nói.

