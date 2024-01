Kiatisak được mời về dẫn dắt CLB CAHN?

Theo nhiều nguồn tin, HLV Kiatisak đang được lãnh đạo CLB CAHN nhắm đến cho chiếc ghế HLV trưởng đội bóng này. Thông tin này cũng đã được một lãnh đạo CLB CAHN xác nhận với truyền thông. Trước đó, đã có thông tin HLV Mano Polking sẽ về nắm đội CAHN và cựu HLV trưởng của Thái Lan sẽ sang Việt Nam vào ngày 9/1 tới đây. Tuy nhiên, quyết định đã thay đổi và CLB CAHN đã tạm gác kế hoạch ký hợp đồng với HLV Mano Polking.

Lãnh đạo CLB CAHN cho biết đã nói chuyện với HLV Kiatisak, đồng thời bầu Đức cũng đã trao đổi với cựu danh thủ Thái Lan về việc thay đổi môi trường làm việc. Nếu HLV Kiatisak quyết định chia tay HAGL, bầu Thuỵ - với vai trò là nhà tài trợ - cùng bầu Đức sẽ bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành vào vị trí HLV trưởng của đội bóng phố núi. Trước đó, HLV Vũ Tiến Thành nhận nhiệm vụ làm Giám đốc kỹ thuật của HAGL vào ngày 24/12. Đây là chức vụ thứ hai mà cựu HLV CLB TP.HCM nắm giữ sau khi đảm nhiệm vai trò Giám đốc học viện bóng đá HAGL.

Trở lại với HLV Kiatisak, BLĐ CLB CAHN tiết lộ thêm, nếu không có gì thay đổi, trong ít ngày nữa đại diện đội bóng ngành công an và HLV Kiatisak sẽ ngồi vào bàn đàm phán về việc ký hợp đồng chính thức. Chiến lược người Thái Lan sẽ bắt tay ngay vào công việc trong tuần tới. Mục tiêu của ông khi tới đội bóng mới không gì khác là tiếp tục đưa đội bóng ngành công an duy trì vị thế hàng đầu V.League và có khát vọng vươn xa hơn ra tầm châu Á.

Dù đang là đương kim vô địch V.League, thế nhưng CLB CAHN đã thay tướng 2 lần chỉ sau 8 trận đầu tiên ở mùa giải năm nay. Hiện đội đang xếp hạng 5 với 12 điểm, kém 7 điểm so với đội đầu bảng Nam Định. Thay HLV Trần Tiến Đại bằng HLV Gong Oh Kyun không thành công (4 trận chỉ kiếm được 2 điểm), đội bóng ngành công an buộc phải đưa ông Đại quay trở lại làm HLV tạm quyền trong lúc chờ tìm HLV mới.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn