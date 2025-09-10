Khu đình hàng ăn ở chợ Ga đổ sập sau bão, tiểu thương bất lực nhìn cảnh tan hoang

Cơn bão số 5 đổ bộ ngày 25/8 đã khiến khu vực đình ăn uống chợ Ga, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị đổ sập. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đến thời điểm hiện tại, khu vực đình ăn uống ở chợ Ga vẫn ngổn ngang. Các hộ tiểu thương ở đây chưa thể kinh doanh trở lại.