Khu đình hàng ăn ở chợ Ga đổ sập sau bão, tiểu thương bất lực nhìn cảnh tan hoang

Cơn bão số 5 đổ bộ ngày 25/8 đã khiến khu vực đình ăn uống chợ Ga, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An bị đổ sập. Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, đến thời điểm hiện tại, khu vực đình ăn uống ở chợ Ga vẫn ngổn ngang. Các hộ tiểu thương ở đây chưa thể kinh doanh trở lại.
Mái tôn ở khu đình hàng ăn uống hầu như bị hư hỏng hoàn toàn, bức tường gạch vỡ vụn, khung sắt gãy đổ thành từng đống, tạo nên khung cảnh hoang tàn đổ nát.
Sau khi bão số 5 đi qua, Ban quản lý chợ đã báo cáo lên UBND phường và thuê công nhân dọn dẹp.
Tuy nhiên, với số lượng công việc lớn, dự kiến vài ngày tới công nhân mới có thể dọn sạch đống đổ nát này.
Hàng chục tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, nước giải khát buộc phải nghỉ bán dài ngày vì không còn nơi nào khác bán.
“Nhìn thấy quán xá đổ nát, tan hoang chúng tôi xót xa lắm. Cả gia đình phụ thuộc vào hàng ăn ở đây, giờ nghỉ bán không có thu nhập, chúng tôi không biết xoay sở sao”, bà Nguyễn Thị Đào nghẹn giọng nói.
Một số hàng ăn ở quanh khu vực bị sập cũng phải nghỉ bán vì lo ngại nguy cơ đổ sập tiếp.
“Bão đi qua, chúng tôi ra kiểm tra hàng quán thì đã thấy đống đổ nát, ai cũng xót xa. Kể từ đó, chúng tôi phải nghỉ bán vì chưa chỗ kinh doanh mới. Mong chính quyền sớm sửa chữa chợ để các tiểu thương ổn định kinh doanh”, bà Hà Phương chia sẻ.
Chợ Ga Vinh khởi công năm 1993 và đưa vào sử dụng năm 1994, với quy mô gần 9.000m², hơn 1.600 quầy. Từng là điểm giao thương sầm uất của thành phố Vinh cũ, nhưng nhiều năm trở lại đây, hạ tầng xuống cấp, lượng khách thưa vắng, việc kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Sỹ Chiến, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, khu chợ trước khi bão đổ bộ cũng đã xuống cấp. Khi bão số 5 càn quét qua khiến khu đình ăn uống đổ sập, thiệt hại nặng nề. Phía phường cũng có văn bản đề nghị tỉnh cấp kinh phí xây dựng lại đình chợ mới khang trang để tiểu thương yên tâm kinh doanh.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn