Không trả tiền xe, nam du khách bị tài xế xe ôm cầm dao rượt đuổi

Your browser does not support the video tag.

Du khách này được cho là đã gọi tài xế xe ôm Thái Lan thông qua một ứng dụng trực tuyến, nhưng từ chối trả tiền khi đến nơi ở Thành phố Pattaya.

Cảnh quay từ camera hành trình cho thấy, du khách mặc áo đen đang chạy qua đường trong khi tài xế xe ôm đội mũ bảo hiểm chạy theo anh ta và vung dao. Người khách vội lao qua dải phân cách và đã thoát khỏi kẻ tấn công.

Tài xế xe ôm cầm dao rượt đuổi du khách.

Nam, 30 tuổi, nữ tài xế điều khiển chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình cho biết: "Trước khi xảy ra vụ việc, tôi đang đi đến quận Sattahip.

Khi đến hiện trường, tôi thấy một người đi xe máy cố đuổi theo một người đàn ông nước ngoài trong khi tay cầm dao. Du khách này đã chạy thục mạng qua đường.

Tôi bóp còi vì lo những chiếc xe khác sẽ đâm phải họ. Sau đó, tôi lái xe đi. Tôi không biết nguyên nhân gây ra cuộc ẩu đả của họ là gì".

Non, 56 tuổi, một nhân viên bảo vệ làm việc tại một tòa nhà gần đó, cho biết anh đã nghe thấy cặp đôi này cãi nhau giữa đường.

Anh nói thêm: "Tôi không nghe rõ họ nói gì nhưng tôi nghĩ họ đang cãi nhau vì tiền xe. Tài xế xe ôm hét lên rằng người nước ngoài đã lừa anh ta".

Cảnh sát cho biết không có khiếu nại nào được nộp về vụ tấn công.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn