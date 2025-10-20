Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Ảnh minh họa.

Dự báo trong 24–48 giờ tới trên đất liền: Trên đất liền: từ ngày 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Khu vực Hà Nội: ngày nắng, đêm không mưa. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ.

Trên biển: Ngày và đêm 20/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu cơn bão số 12 nên khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Chiều tối và đêm 20/10 khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc đến Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tác động dự kiến: Lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh: có thể gây thiệt hại nông nghiệp, gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, giao thông và hạ tầng.

Mưa lớn: nguy cơ ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; tại đô thị và khu công nghiệp có thể ngập cục bộ.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển: ảnh hưởng đến tàu thuyền và hoạt động hàng hải.

Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng: có thể ảnh hưởng sức khỏe người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV