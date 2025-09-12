Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên vào cuối tháng 9

Thông tin trên báo Lao Động, mới đây, ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ nay đến hết năm 2025, cần chú ý một số hình thế chính là bão, lũ và hoạt động của không khí lạnh.

"Về bão, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Khả năng 1/2 trong số đó tác động đến đất liền Việt Nam" - ông Cường cho hay.

Theo đại diện Cục Khí tượng Thủy văn, theo quy luật mùa bão, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía nam. Ngoài ra, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm.

Ảnh minh hoạ.

Theo bản tin mới nhất dự báo xu thế thời tiết trong một tháng tới (tức từ ngày 11/9 – 10/10) từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh có khả năng bắt đầu xuất hiện từ cuối tháng 9, song cường độ còn yếu và hoạt động chưa ổn định nên chưa gây biến đổi đáng kể về chế độ nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc.

"Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn kéo theo nguy cơ ngập úng đô thị, khu công nghiệp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây khu vực Trung Bộ", ông Cường phân tích.

Trong khi đó, theo báo Tiền Phong, Biển Đông đang trải qua một năm bão nhiều, chỉ tính từ 11/8 đến 10/9, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.

Trong đó bão số 5 và bão số 6 cùng đổ bộ vào khu vực Bắc Trung Bộ nước ta, gây gió giật mạnh và mưa lớn diện rộng. Áp thấp nhiệt đới và bão số 7, tuy không đổ bộ đất liền nước ta nhưng gây mưa lớn cho khu vực miền Bắc.

Do ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã trải qua những đợt mưa lớn trong thời gian qua với nhiều kỷ lục được ghi nhận.

Trong đó trận mưa tại Hà Nội ngày 26/8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5 là trận mưa ngày lớn nhất ở Thủ đô được ghi nhận, vượt qua kỷ lục được xác lập vào 53 năm trước.

Thanh Hoá, Ninh Bình, Tuyên Quang, Tp.HCM, Phú Thọ, Đà Nẵng cũng ghi nhận lượng mưa ngày kỷ lục trong lịch sử tháng 8.

Dự báo từ nay đến đầu tháng 10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng, xen lẫn là các ngày nắng nóng nhẹ.

Khu vực Nam Bộ và các nơi khác ở Trung Bộ thời gian này cũng có nhiều mưa rào và dông, trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối.

Tác giả: M.H (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn